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РЖД запускает 12 новых дневных экспрессов из Москвы/ Число жертв землетрясения и цунами в Индонезии превысило 1500 человек/ В Мадриде завтра возможны сбои в работе транспорта

РЖД в декабре запустит 12 новых дневных экспрессов

ОАО "Российские железные дороги" в новом графике пассажирских поездов на 2018/2019 годы, который вступит в силу с 9 декабря, назначит еще 12 дневных экспрессов, в том числе на маршрутах Москва - Липецк, Москва - Тамбов и Москва — Вологда.

Согласно "Яндекс.Расписаниям", на маршруте Москва - Липецк сейчас курсирует 4 ежедневных ночных поезда. Прямые авиационные рейсы по маршруту в настоящее время выполняет S7, время в пути — около часа. Кроме того, в Липецк из Москвы с пересадкой в Санкт-Петербурге можно улететь авиакомпаниями "РусЛайн" и "ЮТэйр".

"Всего в новом графике будут курсировать 69 пар дневных поездов на 37 маршрутах (в графике на 2017/2018 годы — 54 пары поездов на 28 маршрутах)", — говорится в сообщении компании.

Кроме того, "Российские железные дороги" отмечают, что количество поездов категорий "cкорый" и "cкоростной" увеличится с 350 до 359 составов (почти 63% от общего количества). На наиболее востребованных у пассажиров маршрутах в новом графике назначены 25 новых поездов (Самара — Казань, Нижний Новгород — Новгород-на-Волхове, Новокузнецк — Тюмень, Красноярск — Северобайкальск и другие), также говорится в сообщении.

Всего на сети в новом графике будут курсировать 570 пар поездов дальнего следования (в действующем графике — 558 пар), добавляет РЖД.

Число жертв землетрясения и цунами в Индонезии превысило 1500 человек

Число погибших в результате землетрясения и цунами, произошедших в Индонезии на прошлой неделе, достигло 1 558 человек, сообщает в четверг агентство Associated Press.

Ранее, в среду, сообщалось о гибели 1,4 тыс. человек.

В прошлую пятницу на индонезийском острове Сулавеси произошло землетрясение магнитудой 7,5, за которым последовала серия подземных толчков магнитудой до 6,1.

В четверг на острове Сулавеси также произошло извержение вулкана Сопутана.

В Мадриде возможны сбои в работе общественного транспорта в связи с акциями протеста

Заторы на дорогах и сбои в работе общественного транспорта возможны в столице Испании из-за планирующихся на 6 октября акций протеста, сообщает ситуационно-кризисный центр МИД РФ (ДСКЦ).

"Испания – 6 октября – социальные протесты в г. Мадрид. Акция начнется в 12:00 (местн. вр.) на площади Колон, возможны заторы на дорогах и сбои в работе общественного транспорта", — говорится в twitter ДСКЦ.

Испанские акции протеста проходят с конца прошлой недели. В Барселоне они были приурочены к годовщине референдума о независимости Каталонии.

В понедельник сотни людей перекрывали движение на ключевой автомагистрали, идущей из Испании через Каталонию во Францию, а также железнодорожные пути. Также протестующие возвели баррикады возле здания каталонского парламента в Барселоне.

Акции протеста в Мадриде, Кастилии и других городах связаны с решением парламентской комиссии связать повышение пенсий с изменением индекса потребительских цен.

/TOURBUS.RU