Ольга Голодец: «Вклад туриндустрии в ВВП страны вскоре составит 5%»

Россия имеет огромный потенциал для роста речного круизного туризма, сообщила вице-премьер правительства Ольга Голодец в ходе сегодняшнего открытия форума "Реки России", проходящего в комплексе «Завидово» (Тверская область).

"У нас 130 портов, наши реки и морские пути пользуются огромным спросом, пока не до конца удовлетворенным. Мы обсуждали федеральную целевую программу по развитию туризма, она будет из двух частей – оборудование портов и содействие развитию инфраструктуры подъезда к этим портам, отдыха на воде. Второе – развитие гражданского судостроения", — сказала она.

По словам вице-премьера, в 90-е годы судостроительная отрасль была в глубоком кризисе. "Сейчас правительство прикладывает усилия, чтобы развивать строительство пассажирских судов – круизных и судов на воздушной подушке", — добавила г-жа Голодец.

Она выразила надежду, что форум "Реки России", на котором собрались профессионалы отрасли, даст толчок развитию речного круизного туризма.

Также вице-премьер рассказала, что частные инвестиции, привлеченные в рамках федеральной целевой программы (ФЦП) по развитию внутреннего и въездного туризма в 2011-2018 гг., превзошли самые смелые ожидания правительства. "С 2011 года в РФ реализуется программа развития туризма. Правительство берет на себя обязательство по содействию развитию инфраструктуры. В том месте, где мы находимся, тоже есть вклад федеральных органов власти. Мы помогали строительству дороги. И то, что на государственный рубль пришел такой бизнес и такие вложения, превосходит самые смелые ожидания. Мы закладываем на один государственный рубль два рубля частных инвестиций, но в реальности получается гораздо больше", — сказала она.

Она добавила, что правительство рассматривает в Тверской области продолжение проекта. "С 2019 года в рамках новой ФЦП по туризму будем реализовывать проект "Волжское море", который даст новый старт развитию речного круизного туризма. Предполагается, что федеральные деньги будут вложены в строительство портовой структуры, а частные – в развитие мест проживания и инфраструктуры, необходимой для отдыха людей", — рассказала г-жа Голодец.

По словам вице-премьера, гостиничный комплекс "Завидово" в год обслуживает около 200 тыс. туристов. "Это огромная цифра по любым меркам. Если комплексы такого уровня будут появляться на территории России, это и будет стимулом для развития туризма", — подчеркнула Ольга Голодец.

По словам спикера, "сейчас туриндустрия составляет 3,4% в ВВП страны. Мы рассчитываем, что в ближайшее время ее вклад достигнет 5%. Я приводила цифру, что в 2017 году по России было совершено 56,5 млн туристских поездок. Людям нравится отдыхать в России, но нужна хорошая качественная инфраструктура", — сказала она.

Г-жа Голодец добавила, что за время действия федеральной целевой программы развития туризма (ФЦП) с 2011 по 2018 годы в Тверской области был дан мощный толчок развитию туризма. "Сейчас строятся четыре судна на частные деньги, но государство помогает, создавая льготную ставку. Одновременно государство помогает, создавая инфраструктуру. Мы сейчас обсуждаем строительство нового речного порта, который облегчит доступ к речным круизам. Этот продукт востребован и россиянами, и гостями страны", — рассказала она.

При этом она сообщила, что число турпоездок россиян по своей стране в 2017 году составило 56,5 млн, а по итогам 2018 года ожидается рост на 10 млн человек.

Она напомнила, что огромный импульс развитию туризма как внутреннего, так и въездного дал Чемпионат мира по футболу. "Наша страна показала эталон гостеприимства, на который равняются организаторы других спортивных мероприятий", —заключила вице-премьер.

/TOURBUS.RU