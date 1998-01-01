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05 октября
«Интурист» покрыл долги Atlasglobal перед российскими аэропортами
Вчера аэропорты Самары и Екатеринбурга неожиданно сообщили о прекращении обслуживания рейсов турецкого авиаперевозчика, летающего из этих городов в Анталью и Даламан
Пресс-службы самарского аэропорта Курумоч и екатеринбургского Кольцово вчера утром неожиданно сообщили о приостановке обслуживания рейсов турецкой авиакомпании Atlasglobal Airlines из-за накопившихся долгов.
"Международный аэропорт Курумоч с 4 октября 2018 года прекращает обслуживание рейсов авиакомпании Atlasglobal Airlines в связи с долгом за аэропортовые услуги и наземное обслуживание рейсов. Авиаперевозчик не выполнил ранее взятые на себя обязательства по погашению дебиторской задолженности перед аэропортом", — говорится в сообщении аэропорта.
Как уточняется, Atlasglobal выполнял рейсы в Самару из Антальи и Даламана.
Аналогичный пресс-релиз разослал и аэропорт Екатеринбурга, куда турецкая компания летает также из Антальи и Даламана. "Начиная с рейса КК-6708 в Даламан (вылет по расписанию в 14.00 4 октября) и до полного погашения долга аэропорт Кольцово не будет обслуживать рейсы Atlasglobal Airline", — сообщил аэропорт.
Оба аэропорта при этом заявляли, что заранее уведомили Atlasglobal о прекращении обслуживания, "для того чтобы иметь возможность проинформировать своих пассажиров".
Отметим, что крупный турецкий перевозчик Atlasglobal базируется в стамбульском аэропорту им. Ататюрка и имеет дополнительный хаб в аэропорту Даламана. Принадлежит ETS Group.
На этом фоне туроператор «Интурист» заявил, что готов покрыть долги своего партнера, турецкой авиакомпании Atlasglobal, перед аэропортами Самары и Екатеринбурга. Об этом сообщил сегодня журналистам генеральный директор компании Виктор Тополкараев.
«Мы уже направили гарантийное письмо аэропортам, что, если будет необходимость, мы покроем задолженность. Я думаю, что это технические моменты, связанные с окончанием сезона. Если в течение лета многие партнеры закрывают глаза на задолженности, то в конце все хотят получить деньги, что может приводить к таким ситуациям», — сказал г-н Тополкараев, которого цитирует «Интерфакс».
Он подчеркнул, что Atlasglobal — одна из крупнейших турецких авиакомпаний. «У нее десятки самолетов, они летают по многим направлениям, выполняют массу регулярных рейсов. Мы это рассматриваем как технический сбой в их отношениях с партнерами.
Мы извиняемся перед туристами, если они будут задержаны из-за этого, но что они полетят и отдохнут, это точно», — добавил глава «Интуриста».
В итоге сегодня АТОР сообщил, что обслуживание рейсов турецкой авиакомпании Atlasglobal в самарском и екатеринбургском аэропортах идет по расписанию. Как пояснили в АТОР со ссылкой на данные туроператора, ситуацию удалось нормализовать. "Обслуживание воздушных судов выполняется под обеспечение туроператора "Интурист". Регистрации на рейсы идут в плановом режиме", — цитирует АТОР Сергея Толчина.
/TOURBUS.RU
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