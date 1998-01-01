«РоссТур» - развитие событий

«РоссТур» прекратит работать как туроператор, но сохранит сеть агентств/ Ростуризм опубликовал «Порядок действий по защите прав туристов в связи с приостановкой сотрудничества компании «РоссТур» с ведущими туроператорами»/ Сегодня руководители «РоссТур», Ростуризма и юристы проведут экстренное совещание

Компания "РоссТур" собирается прекратить туроператорскую деятельность, но продолжит работать как сеть турагентств, сообщил сегодня «Интерфаксу» глава компании Александр Недополз.

"Планируем прекратить работу как туроператор, а как турагентство не планируем. Будут ли у нас покупать туры, посмотрим, время покажет. Пока не могу сказать, когда объявим об этом", — сказал он.

При этом г-н Недополз затруднился назвать число туристов, которые пострадают от остановки туроператорской деятельности. "Пока не можем, готовим информацию по этому вопросу для Ростуризма", — сказал он.

Ранее он сообщил порталу, что финансовых гарантий компании в размере 150 млн рублей хватит для компенсаций за отмененные туры всем туристам.

"Страховое покрытие есть, если туристы будут обращаться, страховая компания будет принимать решение по выплатам", — добавил глава "РоссТур".

Г-н Недополз подтвердил ранее распространенную информацию о том, что часть туристов по заявкам центра бронирования не вылетит на отдых, назвал общую сумму неоплаченных заявок на ближайшие выходные дни (6–7 октября): «У нас таких туров на 15 млн рублей». Руководитель «РоссТура» отметил, что основной объем бронирований имеет глубину до 20 октября, после этой даты количество заказанных и неоплаченных туров минимально.

При этом, говоря о том, что от некоторых агентств поступают жалобы на то, что из их личных кабинетов пропали все данные по турам, кроме номеров счетов, Александр Недополз сказал, что это недостоверная информация, и добавил: «В интересах компании, чтобы у всех была достоверная информация, агентства могли сами повторно оплатить, перевести деньги операторам напрямую».

Со своей стороны, Ростуризм на своем сайте опубликовал «Порядок действий по защите прав и законных интересов туристов в связи с приостановкой сотрудничества компании «РоссТур» с ведущими туроператорскими компаниями». В тексте документа говорится, что «РоссТур» в обязательном порядке должен перевести туроператорам средства, полученные от клиентов. В случаях, где туроператором выступал сам центр бронирования, компания должна оказать услуги в полном объеме.

Туроператорам "Пегас", "Корал" и "Санмар" Ростуризм предписывает "принять исчерпывающие меры по оказанию туристам услуг, входящих в туристский продукт по оплаченным в полном объеме турам".

Кроме того, им следует предоставить возможность субагентам компании "РоссТур" оплатить забронированные ранее туры непосредственно туроператору, и при получении оплаты - оказать путешественникам все услуги.

Туристам следует иметь в виду, что в случае оплаты полной стоимости путевки "они имеют безусловное право на получение всех услуг, входящих в туристский продукт", — говорится в сообщении Ростуризма. За информацией граждане должны обращаться к турагенту, с которым был заключен договор, или непосредственно к туроператору.

Наконец, стало известно, что сегодня в Ростуризме будет проходить совещание, где будет обсуждаться план действий по решению проблем, связанных с компанией.

По словам Александра Осауленко, главы «Турпомощи», встреча назначена на пять часов вечера. В заседании должны принять участие: руководитель Ростуризма Олег Сафонов, Александр Недополз, отраслевые эксперты и юристы.

Наш портал следит за развитием событий.

/TOURBUS.RU