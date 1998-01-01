Новости Петербург - чемпионат прошел, но отели продолжают открываться Инвесторы и эксперты комментируют продолжающееся расширение гостиничной инфраструктуры города на Неве

Несмотря на пессимизм некоторых экспертов, предполагавших застой на рынке гостиничной недвижимости города на Неве после проведения ЧМ-2018, инвесторы продолжают интересоваться этим сегментом и «вкладываться» в разные проекты, увеличивающие номерной фонд Северной столицы, сообщает наш петербургский корреспондент. До старта ЧМ-2018 в Петербурге открыли семь новых отелей с общим номерным фондом около тысячи комнат. Но это не помешало уже по ходу чемпионата запустить еще два более чем на 300 номеров: гибридная «трешка» Meininger Hotel Saint Petersburg Nikolsky и «четверка» Holiday Inn Express распахнули двери в здании бывшего Никольского рынка, расположенного в пяти минутах ходьбы от Мариинского театра и рядом со знаменитым Семимостьем. При этом в возможности загрузить эти, а также еще 147 питерских качественных отелей более чем на 22 тыс. номеров, почти никто особенно не сомневается. Как следствие уверенности в позитивном будущем, в городе продолжают развивать и новые гостиничные проекты. В частности, недавно было подписано соглашение об открытии гостиницы «Novotel Санкт-Петербург Аэропорт» на Пулковском шоссе, 14, неподалеку от аэропорта Пулково. При этом новый отель емкостью 250 номеров запланирован к открытию в 2021 году, а Алексис Деларофф, региональный директор компании «AccorHotels Восток» (она отвечает за Россию, страны СНГ, Грузию, Украину, Турцию и Израиль), полагает, что без гостей этот большой отель не останется. «Появление новой гостиницы будет по достоинству оценено не только экипажами лайнеров и гостями мероприятий конгрессно-выставочного центра Expoforum, но и туристами, приезжающими в Петербург для знакомства с городом», - полагает он. А на днях правительству города удалось реализовать и новый концессионный проект, в результате реализации которого сразу три небольших здания на Каменноостровском проспекте, 58–60, будут отданы под трехзвездную гостиницу общей емкостью в несколько десятков номеров. Предполагается, что в рамках проекта будет проведена реконструкция охраняемых государством памятников: объем планируемых инвестиций оценивают более чем в 300 млн рублей, а срок действия концессионного соглашения составляет 49 лет. По мнению Ирины Бабюк, главы петербургского Комитета по инвестициям, механизм концессии для гостиничной отрасли выгоден как городу, так и инвестору. «Дело в том, что здание останется в городской собственности и после реконструкции, а в соглашении будет прописана обязанность сохранить его функциональное назначение, - поясняет она. – А инвестор на начальном этапе сможет сократить затраты за счет отсутствия инвестиционного платежа». При этом новый проект по передаче в концессию зданий на Каменноостровском проспекте уже не первый: 10 лет назад один из крупных строительных концернов Петербурга уже пытался реализовать сходный по параметрам, но признал его бесперспективным. Вместе с тем любые попытки увеличить номерной гостиничный фонд города в Петербурге приветствуют. В частности, заместитель председателя Комитета по развитию туризма Смольного Нана Гвичия считает, что «программа создания недорогих отелей необходима для развития Петербурга как туристического центра». «Давно известно, что ему не хватает современного и доступного по цене размещения, - констатирует она. – И если новые проекты будут способствовать решению этой проблемы – их можно только приветствовать». /TOURBUS.RU

Теги: Назад к списку новостей

Поиск по новостям По дате: По месяцу и году: Выберите месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Выберите год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 По тексту:



Подписка