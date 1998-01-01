Новости Что нужно знать о новой редакции закона «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» Профессионалы индустрии прокомментировали изменения, внесенные в закон

На этой неделе в ТАСС состоялась пресс-конференция, посвященная изменениям в федеральном законе «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации», а также вопросам применения положения о порядке размещения средств фонда персональной ответственности и резервного фонда Объединения, утвержденного наблюдательным советом ассоциации «Турпомощь» Ассоциация «Турпомощь» насчитывает сегодня 648 членов, - сказал, открывая пресс-конференцию, руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов, - «Помимо ранее существовавших резервных фондов, с 1 января нынешнего года начато формирование фонда персональной ответственности. На его счетах — причём у каждого члена Ассоциации имеется свой собственный счёт - находится 698 млн руб, резервный фонд составляет 416 млн. руб,. Таким образом, общая сумма внесённая туроператорами, составляет 1 миллиард 115 млн. руб. Сейчас эти средства размещены на счетах 11 российских банков под очень высокий процент». «Положение о порядке размещения средств фонда персональной ответственности разработано правовыми и аудиторскими службами туроператоров во взаимодействии с «Турпомощью», - пояснил председатель комитета Торгово-промышленной палаты России по предпринимательству в сфере туризма, вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин. – «3-4 июня приняты изменения и дополнения в 132 закон об основных туристической деятельности, 3 сентября они вступили в силу. Все эти фонды созданы без участия государства, роль которого сводится к установлению правил игры и мониторингу исполняемых законов». С 3 сентября, особо подчеркнул г-н Барзыкин, стало возможным использования этих средств на депозитах. Средства, накопленные туроператорами в фондах при ассоциации «Турпомощь», разместили на депозитах в банках 1 октября. Деньги из Фонда персональной ответственности находятся на счетах в ВТБ, а из Резервного – в Московском коммерческом банке. Фонд персональной ответственности расходуется исключительно на возмещение ущерба в том случае, если не хватит страхового возмещения. Средства расходуются исполнительной дирекцией по поручению наблюдательного совета. В состав наблюдательного совета входят представители малого и среднего , а значит, процесс размещения — постоянно, регулярно и жёстко - денег контролируют сами участники рынка. «Обращаю особое внимание на то, - добавил г-н Барзыкин, - что мы это делаем впервые, аналогов не существует ни у страховщиков, ни у других ассоциаций». «Около 70 туроператоров уже не входят в федеральный реестр, но, тем не менее, они не спешат забирать деньги из фондов, желая получить экономическую выгоду от размещения на депозитах, - сообщил директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко. - Однако их средства - 97 млн рублей - и еще 100 млн из резервного фонда оставили необоротными. Это сделано для того, чтобы в экстренном случае у них была возможность тотчас же использовать эти деньги для вывоза туристов. Ещё раз подчеркну - на депозитах находится не всю сумму из миллиарда с лишним, накопленных в фондах». «Если бы деньги просто изымались из оборота компаний, это привело бы к финансовым рискам, поэтому очень хорошо, что с 3 октября все члены «Турпомощи» могут получать процент по размещенным средствам, - заявил генеральный директор "НТК Интурист" Виктор Тополкараев. - Тем более что этот процент всё-таки выше, чем компании могли бы получать по отдельности», Ассоциация «Турпомощь»теперь имеет право тратить эти средства не только на выплаты туристам из фонда персональной ответственности или экстренную помощь из резервного фонда, но и на налоги на доходы от размещения средств, а также плату за ведение банковского счёта. Кроме того, не более 1 % от доходов от Фонда персональной ответственности возможно расходовать на оплату аренды помещений, выплату зарплаты работникам, расходы на услуги связи и т. п. Проценты по ежеквартальным депозитам Фонда персональной ответственности составят 6, 55%, резервного фонда — 7, 3%. Но это - не основное направление деятельности «Турпомощи», - подчёркивали все участники пресс-конференции. Главное — это увеличение безопасности наших туристов, выезжающих за рубеж. /TOURBUS.RU

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