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Россияне едут на "Октоберфест" заранее

Эксперты рассказали о спросе на отдых в период фестиваля

Специалисты международного туристического метапоисковика Momondo проанализировали спрос на перелеты из городов России в Мюнхен на период проведения "Октоберфеста", чтобы выявить интерес россиян к самому знаменитому пивному празднику.

Ирина Рябовол, представитель международного туристического метапоисковика Momondo, отметила: «Больше всего запросов мы зафиксировали на предпраздничных двух неделях – с 6 по 21 сентября. В этот период наши соотечественники совершили на четверть больше запросов, чем в период самого "Октоберфеста" – с 23 сентября по 7 октября».

Как нам пояснили, вероятно, большинство туристов приезжает заранее, чтобы спокойно осмотреть город, а потом попасть на церемонию открытия фестиваля. Возможно, кто-то надеется сэкономить, отправляясь в Мюнхен до начала события. Однако, согласно данным сервиса по стоимости перелетов, после открытия билеты в Мюнхен дешевеют в среднем на треть.

Однако с отелями ситуация обратная: во время проведения праздника они ощутимо дорожают. Так, средняя стоимость одной ночи на двоих в гостиницах 3-4* с 23 сентября по 7 октября составляет 18,4 тыс. руб. В предпраздничные две недели этот показатель существенно ниже – 13,2 тыс. руб.

Эксперты также сообщили, что после окончания "Октоберфеста" спрос резко снижается. На период с 8 по 23 октября россияне совершили на 60% меньше запросов, чем на период праздника, несмотря на средний ценник в гостиницах в 11,3 тыс. руб. Так что об интересе наших соотечественников к этому мероприятию можно говорить с уверенностью.

Больше всего интереса к поездкам в Мюнхен в сентябре - октябре проявляют жители Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга.

На эти города пришлось 80% всех запросов на перелеты в Мюнхен. При этом если туристы из столицы и Петербурга смотрят билеты в основном на предпраздничный период, то путешественники из столицы Урала интересуются рейсами именно в те две недели, в которые проходит "Октоберфест".

Запросы из Екатеринбурга увеличиваются почти в полтора раза после 23 сентября.

/TOURBUS.RU