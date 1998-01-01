Новости Клиенты «РоссТур» остались без отпуска Турагентства, работавшие с центром бронирования, сообщили, что переводили оплату за туры клиентов в срок

Несчастные туристы, планировавшие отпуск через «РоссТур», вынуждены в скором порядке менять свои планы. Теперь им остается только штурмовать агентства, которые приобретали для них туристический продукт, и пытаться найти выход из этой непростой ситуации. «Мы просто хотим, чтобы наши поездки были оплачены, - говорят пострадавшие. – С нашей стороны оплата была произведена в понедельник, а туры до сих пор не оплачены». Турагентство «Вояж», как и другие небольшие компании, работало с центром бронирования «РоссТур», у которого оказались огромные задолженности перед партнерами. Общаясь с журналистами, пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина отметила: «Ничего не ясно о количестве проданных туров, о глубине продаж, но мы знаем, что она достигает конца года, и никуда не поедут, я думаю, десятки тысяч туристов. Боюсь, что масштаб проблемы будет очень велик». Схема работы «РоссТур» была достаточно простая. Центр заключал контракты с небольшими агентствами, те реализовывали продукт и, оставив себе агентское вознаграждение, передавали основную плату «РоссТуру», который и рассчитывался с оператором. Однако в сентябре ситуация кардинально изменилась и партнеры перестали получать денежные средства от центра бронирования, хотя последние получали деньги от турагентств. Галина Туникова, директор турагентства «Вольный ветер», сообщила: «Деньги были проплачены «РоссТуру», но не попали к оператору на данный момент. В связи с тем, что эти туры не должны сгореть и у нас, предположим, завтра или послезавтра сгорает срок оплаты у оператора, мы должны оператору продублировать точно такую же сумму, чтобы наш тур был сохранен». Директор «РоссТура» Александр Недополз полагает, что ситуация центра бронирования усугубилась еще тем, что турецкие партнеры стали просить проводить оплаты не в рублях, а в долларах, что, с учетом курса валют, повлекло за собой непредвиденные расходы. «Выставили нам заведомо невыполнимые требования по оплате заявок, а выплаты уходят в ноябрь, декабрь и январь. Естественно, мы не могли в течение двух-трех часов, которые они нам в ультимативной форме отвели, выполнить эти требования», - заявил г-н Недополз. Со своей стороны представители туроператоров поясняют, что у них нет лишних средств, чтобы покрыть долги «РоссТура». Вот что сказала Анна Подгорная, генеральный директор Pegas Touristik: «Забронированные туры будут аннулированы. Как только финансовая ситуация будет решена "РоссТуром", соответственно будет и продолжено исполнение договора». Мы продолжаем следить за ситуацией и будем держать вас в курсе. /TOURBUS.RU

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