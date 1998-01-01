В Петербурге снова появится "прямой Хайнань"

В Северной столице прошла презентация зимних программ оператора Good Time Travel

Об этом в рамках представления зимних программ оператора заявила директор по развитию петербургской компании Good Time Travel Вероника Самоха. При этом реализация полетной программы должна начаться уже 11 октября, а вылеты в Хайкоу станут осуществляться еженедельно.

По словам Вероники Самоха, при этом инициатором полетной программы и ее заказчиком является китайская компания, а вот выполнять ее на практике будет чартерный перевозчик I Fly. «Разрешение на полеты с китайской стороны получено, поскольку программа ориентирована в основном на потребности китайской стороны, - подчеркнула эксперт. – В то же время небольшой блок мест выделен и российской стороне, в связи с чем на первом рейсе мы организуем рекламный тур для агентов, во время которого покажем такой Хайнань, о котором многие еще не знают».

Стоит напомнить, что с конца октября запустить прямые перелеты на Хайнань из Петербурга намеревалась и «Жемчужная река»: согласно ее планам, возить туристов на тропический остров должна была авиакомпания «ИрАэро». Однако уже на старте программы из других городов РФ выяснилось, что перевозчик так и не смог получить от китайской стороны разрешение на полеты, в результате чего запланированные на более ранние даты рейсы из других городов РФ на Хайнань по линии «Жемчужной реки» вновь не состоялись. Неслучайно 25 сентября Ростуризм официально предупредил туроператоров о том, что продавать билеты авиакомпаний, у которых нет разрешения китайских властей на приземление в аэропортах Поднебесной, он считает безответственным и способным привести к новым проблемам.

Что касается Петербурга, то опыт поставки программ на Хайнань из города на Неве до сих пор был крайне неудачным, поскольку ни одна из предпринимавшихся попыток не была завершена своевременно. В частности, банкротство питерского туроператора «Мартешка-тур» было спровоцировано как раз неудачей на хайнаньском направлении, так как из-за проблем с получением разрешений на полеты программа постоянно испытывала сложности, а в декабре 2017 года около 200 туристов оператора и вовсе «зависли» почти на неделю на Хайнане, так как перевозчик не смог договориться по поводу доступа в аэропорты острова.

«Спрос на поездки на Хайнань в Петербурге, безусловно, есть, и, если речь идет о небольших объемах, особых проблем с реализацией туров ожидать не следует, - считает Маргарита Делицой, менеджер компании «Путешествуем вместе». – Ведь предыдущие попытки организовать программу на Хайнань проваливались не из-за того, что не было спроса, а по причине отсутствия разрешений на полеты для российских перевозчиков. Если эта проблема решена – программа вполне может быть успешной».

Другие эксперты согласны: если проблема получения разрешений на полеты с китайской стороны будет решена, в Петербурге появится еще одно «зимнее» направление отдыха, которое вполне может быть интересно не только жителям города, но и всего Северо-Запада РФ. Ведь в настоящее время отправиться на остров можно только на перекладных: в основном через Москву.

/TOURBUS.RU