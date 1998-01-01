Новости "РоссТур" - развитие событий Ростуризм обратил внимание на ситуацию с "РоссТур", а эксперты комментируют ситуацию

Ростуризм вмешался в развитие событий вокруг центра бронирований «РоссТур». В официальном обращении ведомства сказано: «В адрес компании и её контрагентов направлены запросы о представлении в кратчайший срок подробной информации о мерах, предпринимаемых в интересах туристов». По неофициальным данным, на данный момент агрегатор не планирует исключать «РоссТур» из реестра туроператоров ввиду недостатка оснований. Всего на компанию зарегистрировано три юридических лица: ООО «РоссТур», ООО «Туроператор РТ-Центр» и ООО «Туроператор Р-Тур», сумма гражданской ответственности каждого юрлица равна 50 млн рублей. «Ростуризм обращает внимание на необходимость надлежащего информирования туристов о статусе заявок, которые оформлялись через эти компании, а также на обязательность оказания всех услуг, входящих в турпродукт, в случае получения оплаты», - заявили в Ростуризме. Ведомство пытается детально разобраться в сложившейся ситуации и организовать переговоры между всеми причастными сторонами. Несмотря на то, что «РоссТур» по факту не является туроператором, федеральное агентство апеллирует к компании именно как к туроператору, что дает определенную надежду на возмещение затрат пострадавшим клиентам. Напомним, Александр Недополз, генеральный директор «РоссТур» считает, что его компания попала в такую сложную ситуацию из-за того, что «туроператоры один за другим изменили условия сотрудничества и стали требовать провести оплату в течение трех дней после заведения заявки». Однако эксперты индустрии полагают, что виноваты обе стороны – «РоссТур» и туроператоры Pegas Touristik, Coral Travel, Sunmar, а также НТК «Интурист». Несмотря на ужесточение правил оплаты продукта, считают эксперты, компания с хорошо отлаженным бизнес-процессом всегда может без особого труда подстроиться под новые требования партнера. Так Александр Лобанов, управляющий партнер E-center, в беседе со СМИ отметил: «Есть твои оборотные средства и не твои. Если четко их разделять, проблем не возникнет».

В свою очередь Карен Гончаров, бывший генеральный директор DSBW Tours полагает, что «ситуация простая – заканчивается сезон. Несколько туроператоров в погоне за оборотными средствами решили поменять правила игры. Их партнер оказался не в состоянии выполнять новые условия. Они его поставили в интересное положение». Рашад Мамедов, владелец TBS Group, заявил, что причина кризиса в том, что крупные туроператоры на ходу меняют условия партнерства и «выкручивают руки» агентствам. Иными словами, полагают эксперты, последние события являются не чем иным, как следствием глубокого кризиса, которые возникли на туристическом рынке из-за множества системных проблем. В своем интервью с профильным СМИ Александр Недополз, генеральный директор центра бронирований, так прокомментировал ситуацию: «У нас была задолженность по броням, как у всех. Однако все стало хуже, когда туроператоры в ультимативной форме потребовали провести оплату. Мало кто может что-то исправить, когда его «ставят на колени». Никаких переговоров с нами никто не начинал». /TOURBUS.RU

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