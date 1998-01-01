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"Натали Турс" - кризис продолжается

Генпрокуратура возбудила уголовное дело по статье "мошенничество" против сотрудников "Натали Турс", а "Ингосстрах" начал выплаты пострадавшим клиентам

«По материалам прокурорской проверки МВД возбудило уголовное дело по статье мошенничество», - заявил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной в среду прямом эфире радиостанции «Говорит Москва».

Как далее пояснил г-н Куренной, было установлено, что деньги «Натали Турс» были выведены на счета третьих лиц, какая-то часть была переведена за рубеж. Также представитель Генпрокуратуры уточнил, что по официальным данным от действий туроператора пострадало 5 тыс. 292 человека, которые обратились в правоохранительные органы с заявлениями.

Пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина в беседе с «Интерфакс», заявила: «В ситуации с «Натали Турс» возбуждение уголовного дела абсолютно логично: туристы поездку оплатили, услугу не получили, деньги им не возвращают – все это воспринимается не иначе, как мошенничество. Но доказать преступление вряд ли получится. Во всяком случае, ни по одному уголовному делу, заведенному по той же статье в отношении туроператоров, ушедших с рынка в 2014 году, мошенничество доказано не было, практически все дела были закрыты».

Далее г-жа Тюрина сказала, что есть вероятность того, что в действиях Владимира Воробьева, генерального директора туроператора «Натали Турс», не было преступного умысла.

Парадокс в том, отметила Ирина Тюрина, что «умный человек, опытный предприниматель, который прошел долгий и непростой путь в туризме, потерял контроль над бизнесом. В результате обманул больше 30 тыс. человек и, судя по манере поведения, вины за собой не чувствует».

Также сегодня компания «Ингосстрах» анонсировала старт и размер страховых выплат пострадавшим клиентам туроператора. По официальным данным, страховая компания получила запросы на возврат денег от 19, 6 тыс. туристов на общую сумму 1 млрд 35 млн 753 тыс. рублей.

Как отмечают специалисты «Ингосстрах», 100% стоимости тура смогут получить только пострадавшие от юрлица «Агентство путешествий «Натали». Размер запросов на страховые выплаты к ООО «Панорама Тур» составил - 1 млрд 18 млн руб. (фингарантия 50 млн. рублей) и ООО Туроператор «Натали Турс» - более 5 млн руб. (фингарантия 5 млн рублей) соответственно.

Данные исковые требования превышают сумму финансовых гарантий юрлиц. В дополнение ко всему, при расчете суммы выплат пострадавшим получается, что каждый клиент получит сумму равную 0,049% и 0,09% от стоимости тура соответственно.

Как только финансовые гарантии будут исчерпаны, все пострадавшие смогут обратиться за возмещением ущерба в «Турпомощь». В персональном фонде ответственности «Натали Турс» находится 6,8 млн рублей.

Напомним, что в июле этого года компания объявила об аннуляции всех реализованных туров. Позже на сайте «Натали Турс» появилась официальная информация о приостановлении туроператорской деятельности. В сентябре Ростуризм вмешался в ситуацию и принудительно исключил «Натали Турс» из реестра туроператоров.

/TOURBUS.RU