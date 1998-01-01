Новости Ситуация с "РоссТур": комментарии юриста Александр Байбородин рассказал нашему порталу, какие шаги нужно предпринять агентствам в связи с ситуацией вокруг "РоссТур"

Комментируя ситуацию, сложившуюся вокрут центра бронирования «РоссТур», Александр Байбородин, генеральный директор юридической компании «Юристы для турбизнеса Байбородин и партнеры», заявил: «Конечно, ситуация для рынка очень непростая. Наверняка на агентов обрушится шквал претензий и исков от пострадавших туристов, как было уже не раз. Но не стоит опускать руки, есть обоснованные аргументы в защиту агентств, на которые можно смело ссылаться.

Во-первых, это несколько юридических лиц «РоссТура», которые указаны в реестре туроператоров и имеют финансовые гарантии на сумму 150 млн рублей.

Например, ООО «Развитие Общественной Системы Сервиса и Туризма». Нужно лишь проверить, с каким юрлицом был заключен договор.

Если был указан «РоссТур», риски агента уменьшаются на порядок.

Тогда можно сослаться на ст. 9 ФЗ «Об основах туристской деятельности в РФ» об ответственности туроператора за исполнение обязательств по договору. Кроме того, в случае официального объявления «РоссТуром» о прекращении туроператорской деятельности, у туристов и агентов появляется шанс получить выплаты за счет страховщика, обратившись к нему с соответствующим требованием». Также г-н Байбородин отметил, что, если в договоре с туристом было указано другое юрлицо, то обратиться к страховщику уже не представляется возможным и туристам вместе с агентством придется взыскивать денежные средства через суд. Плюс он отметил, что агент – это посредник и действует по поручению и за счет принципала (которым является «РоссТур) и здесь уже не важно, включен он в реестр туроператоров или нет. Согласно постановлению Пленума Верховного Суда РФ «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей», размер ответственности турагента (посредника) ограничен суммой агентского вознаграждения. В связи с этим, ни при каких обстоятельствах размер ответственности турагента не может превышать суммы агентского вознаграждения. «Байбородин и партнеры» рекомендует пострадавшим придерживаться следующего порядка действий:

1. Дождаться ясности относительно прекращения деятельности «РоссТура» и того, будут ли выплаты по фингарантиям.

2. Туристам в ответ на их требования направлять предварительные ответы.

3. После прояснения картины – в зависимости от ситуации:

а) обращаться от имени туристов к страховщику

б) возвращать туристам денежные средства полностью или частично, заключая соглашения об отсутствии претензий

в) отказывать в возврате денежных средств со ссылкой на закон, судебную практику и посреднический характер действий агента.



В завершение беседы Александр Байбородин отметил, что агентам, у которых под ударом оказались большие средства, он рекомендовал бы открыть новое юридическое лицо, а старое ликвидировать. /TOURBUS.RU

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