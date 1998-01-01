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Национальный туристский форум «Реки России» пройдет в Тверской области

В форуме примут участие представители федеральных и региональных органов власти в сфере туризма, речного транспорта, промышленного комплекса, а также руководители крупнейших российских туроператорских компаний

5 октября 2018 года в конференц-залах гостиницы «Рэдиссон Резорт Завидово» (Тверская область, Конаковский район) в третий раз пройдет Национальный туристский форум «Реки России», посвященный развитию речного туризма в России.

Откроет форум заместитель председателя Правительства Российской Федерации Ольга Юрьевна Голодец, курирующая вопросы развития туризма.

Организаторами форума являются Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) и правительство Тверской области.

За прошедшие годы форум стал одной из главных федеральных площадок для обсуждения проблем развития туризма и речных туристских перевозок, местом встречи профессионалов туристской и транспортной индустрии.

Тема пленарного заседания форума: «Национальные цели и стратегические задачи развития речного туризма в России». Одним из главных мероприятий станет тематическая сессия Ростуризма, посвященная развитию инфраструктуры водного туризма в регионах Российской Федерации с использованием механизмов новой федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2019-2025 годы)».

4 октября в рамках программы форума состоится региональный конкурс Всероссийской туристской премии «Маршрут года» по ПФО, ЦФО, СЗФО, СКФО, УФО, ЮФО. География конкурса представительна - всего подано для участия 370 заявок из 52 регионов России. Итоги регионального этапа будут подведены на площадке форума 5 октября в залах «Рэдиссон Завидово».

В форуме примут участие представители федеральных и региональных органов власти в сфере туризма, речного транспорта, промышленного комплекса, а также руководители крупнейших российских туроператорских компаний, эксперты по туризму, СМИ.

Партнеры проекта: компания «Завидово Девелопмент», ФРОС «Регион PR», генеральный информационный партнер – медиахолдинг «Турбизнес», оператор – компания «КонкордБизнесСервис».

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