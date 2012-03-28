Новости Новое потрясение: крупные туроператоры приостановили сотрудничество с "РоссТур" Эксперты комментируют развитие событий

На этой неделе стало известно, что центр бронирования «РоссТур» приостановил сотрудничество с тремя крупными туроператорами: Coral Travel, Pegas Touristik и Sunmar по инициативе последних. Как поясняют представители центра бронирования, ситуация сложилась таким образом из-за невыполнимых требований, предъявляемых туроператорами. Желая открыто оповестить клиентов о реальном положении дел, «РоссТур» сделал массовую рассылку следующего содержания: «Хотим проинформировать вас о текущей ситуации и о ближайших планах нашей компании: 1. В данный момент временно приостановлено наше сотрудничество с туроператорами «Пегас», «Корал» и «Санмар» – с этими компаниями ведутся переговоры. Со всеми остальными операторами сотрудничество продолжается в штатном режиме. Компания продолжает функционировать. 2. Все заявки с вылетом до 4 октября оплачены в полном объеме. 3. По неоплаченным туроператорами заявкам все решения будут приниматься индивидуально, в том числе будут производиться перебронирования. 4. Новые правила для оплаты заявок с 03.10: каждую заявку турагентство будет оплачивать напрямую туроператорам. Счет для оплаты будет прикреплен в заявке либо будет выгружен куратором. 5. Все дальнейшие новости будем доносить максимально оперативно. Приносим извинения за доставленные неудобства». Александр Недополз, генеральный директор «РоссТур», пояснил, что «в текущем году эти туроператоры один за другим изменили условия сотрудничества и стали требовать провести оплату в течение трех дней после заведения заявки». Как он сказал далее, причины такого поведения не совсем понятны, ведь на протяжении всего периода работы на рынке центр бронирования никогда не имел задолженностей перед поставщиками. Также генеральный директор подчеркнул, что компания не намерена прекращать свою деятельность, работа с другими партнерами продолжается в штатном режиме. В связи со сложившейся ситуацией Ирина Тюрина, пресс-секретарь РСТ, сообщила «Интерфаксу»: «Вчера вечером турагентства получили рассылку, в которой компания «РоссТур» сообщила о приостановке сотрудничества с туроператорами "Пегас Туристик", "Корал Тревел" и "Санмар". При этом компания заверяет, что продолжает работу, и с остальными операторами сотрудничество продолжается в штатном режиме. В письме также говорится, что все заявки с вылетом до 4 октября оплачены в полном объеме, а по неоплаченным все решения будут приниматься индивидуально, в том числе будут производиться перебронирования. С 3 октября агентствам предлагается оплачивать заявки напрямую туроператорам». Интересно отметить, что «РоссТур» позиционирует себя на рынке как крупный туроператор с десятками офисов продаж. Сведения о компании внесены в единый федеральный реестр, финансовые гарантии на 50 млн рублей предоставлены компанией ERV. Однако г-жа Тюрина отметила, что по факту «РоссТур» - это центр бронирования, а не туроператор. Их «офисы продаж» на самом деле турагентства, которые приобретали у них туры других туроператоров для своих клиентов. «В списке «офисов» на сайте «РоссТур» представлено 422 агентства в 161 городе. Больше всего в Екатеринбурге - 54, в Санкт-Петербурге - 44, в Москве - 19, в Омске - 17, в Самаре - 15, также заметное количество "точек продаж" есть в Казани, Нижнем Новгороде, Тольятти», - сказала Ирина Тюрина. Сегодня Александр Недополз выступил с официальным заявлением, чтобы подтвердить, что никаких дополнительных форс-мажоров в работе компании не произошло. «Нам не поступало заявлений от других туроператоров о прекращении или приостановлении сотрудничества», - сказал он. Однако, по последним данным, к трем вышеназванным туроператорам, временно приостановившим сотрудничество с центром бронирования, добавилась компания «НТК Интурист». Беседуя с нашим корреспондентом, исполнительный директор туроператора «НТК Интурист» Сергей Толчин заявил: "На прошлой неделе туроператор «Интурист» начал частично ограничивать доступ «РоссТуру» для создания новых заявок по отдельным учетным записям в связи с существенным отклонением от общепринятого графика оплат и неоднократными просьбами вернуться к нормальному темпу оплат. Для всех типов турагентств условия оплат у нас одинаковые. Блокировке подвергались учетные записи, где ситуация была наиболее критичной. К исходу вторника 2 октября текущей недели все коды доступа для центра бронирования были заблокированы для создания новых заявок". Несмотря на это, нельзя сказать, что переговоры о восстановлении сотрудничества не ведутся. По словам г-на Недополза, офис туроператора Pegas Touristik в Екатеринбурге восстановил около 100 аннулированных ранее заявок, это позволит агентствам самостоятельно оплатить брони туров. К сожалению, информацию о том, сколько заявок и туров было оплачено, в центре бронирования предоставить не могут. Александр Недополз аргументирует это тем, что «в системе бронирования постоянно происходят изменения – одни заявки снимаются, другие двигаются – поэтому оценить точный объём сейчас сложно». Недавно «РоссТур» обратился к своим партнерам с сообщением, что, аннулированные раннее туроператорами заявки можно восстановить. Для этого нужно связаться с их представителями и запросить восстановление броней, а также повторно провести оплату заявки напрямую. Далее в официальном обращении говорится, что все повторные расходы будут возмещены непосредственно центром бронирования. Возврату подлежит 100% стоимости тура. На официальном сайте «РоссТура» можно скачать заявление. Заполненный документ нужно направить по email: vozvrat@rosstour.ru. Наш портал продолжает следить за развитием событий, чтобы держать вас в курсе. /TOURBUS.RU

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