Новости Радужные ожидания туроператоров не оправдались Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе в ходе брифинга, проходившего в Национальной службе новостей, подвела итоги летнего туристического сезона 2018 года

По словам г-жи Ломидзе, сезон оказался сложным и интересным одновременно. Так уж сложилось, что каждый раз лето приносит свои «сюрпризы». В этом году они были связаны с курсом валют. И если акции раннего бронирования были, по мнению многих туроператоров, весьма успешными и перспективными, то к лету весь энтузиазм исчерпался. Их радужные ожидания не оправдались. «К сожалению, прыжки валют далеко не в сторону российского туриста привели к тому, что положительная динамика сохранилась лишь на единичных направлениях. Так, на первом месте по объёму продаж оказалась Турция. А на второе, поднявшись с 6-го, встала Россия. Что, собственно, стало довольно беспрецедентным событием и настоящим прорывом года. В целом услугами туроператоров по российскому направлению воспользовались 2,5 млн туристов. В этом году мы обогнали таких устойчивых «летних лидеров», как Греция, Испания, Кипр, Тунис и Болгария. При этом надо подчеркнуть, что этот рейтинг касается именно организованного туризма», - отметила Майя Ломидзе. Сезон был максимально волнообразным, и впервые за много лет туроператорам пришлось оптимизировать свои полётные программы. Особенно это коснулось вылетов из регионов, что ещё раз подчеркивает: спрос на летний отдых в основном сосредоточен в городах-миллионниках, особенно в Москве и Санкт- Петербурге. Одной из самых заметных тенденций сезона стало сокращение продолжительности проживания и общая стоимость турпоездки. Люди стали выбирать максимально бюджетные направления, а туроператоры отметили явное отсутствие глубины продаж. «В наступившем осенне-зимнем сезоне эти тенденции сохранятся», – отмечает г-жа Ломидзе. «У нас до сих пор нет общей картины продаж, так как люди сейчас покупают туры буквально в последний момент, ловят «горящие» варианты. К примеру, после 15 июля максимальная цена эконом-тура составляла 75-80 тыс. рублей на неделю на двоих в 3* отель. Все предложения выше этой стоимости пользовались более низким спросом. Еще один важный момент – люди не готовы брать дополнительные услуги на местах, только базовый пакет. В этом плане мы вернулись к 2014 году». В ходе брифинга было отмечено, что при сохранении нынешнего курса валют в этом зимнем сезоне поток туристов снизится по сравнению с прошлыми годами примерно на 10%. Туристический рынок продолжает сокращаться количественно. Приходит заметное укрупнение бизнеса, – колебания курсов выдерживают только крупные игроки, обладающие возможностью приспосабливаться к очень сложным рыночным ситуациям. «Туроператорам, работающим на массовых направлениях, все сложнее конкурировать с крупными компаниями, и мы видим явную тенденцию к переходу в нишевый продукт. На 1-е место выходят бюджетные направления», – подчеркнула директор АТОР. По данным статистики, самым экономичным направлением отдыха этим летом стал Крым. «Он всё лето входил в рейтинг самого бюджетного направления сезона. При этом по итогам продаж на внутрироссийских направлениях безусловный лидер – это Сочи. Из тех 2,5 млн организованных туристов, которые воспользовались этим летом услугами туроператоров, 45-50% процентов отправились именно сюда. Так, недельный тур в Сочи с перелётом на человека с трехразовым питанием стоил порядка 15 тыс. рублей». Из новых направлений, которые появились на российском рынке сравнительно недавно, Майя Ломидзе отметила Гамбию. «Там совершенно фантастический океан и пляжи. Чистая экзотика. Неделя с перелётами обойдется туристу от 2 тыс. долларов на человека. Также я бы выделила Оман и Бахрейн. Тоже новые, неизвестные для нас направления. Египет разрабатывает полётные программы через Каир на северное средиземноморье. Пока туда летают только регулярные рейсы», - заключила она. /TOURBUS.RU

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