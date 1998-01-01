Новости Amadeus и Malaysia Airlines представили совместный проект Malaysia Airlines запускает новое решение для бронирования авиабилетов и осуществления платежей через Facebook Messenger

Пресс-служба сообщает, что Malaysia Airlines и Amadeus запустили MHchat, помогающий путешественникам бронировать авиабилеты и осуществлять оплату через популярное приложение для социальных сетей Facebook Messenger. Chatbot для авиакомпаний, созданный Amadeus совместно с Malaysia Airlines в качестве пилотного проекта, является новым решением, которое позволяет путешественникам бронировать авиабилеты, получать подтверждение бронирований, а также ответы на вопросы через платформу обмена сообщениями в социальных сетях, с которой они уже хорошо знакомы. Клиенты Malaysia Airlines могут использовать MHchat в Facebook Messenger, если они хотят найти информацию по рейсу или задавать вопрос, связанный с бронированием. Приложение осуществит поиск и представит нужную информацию с помощью искусственного интеллекта (AI). Путешественники смогут завершить транзакцию, осуществить безопасный платеж и получить маршрут путешествия в одном и том же приложении. Разработанный для имитации разговора MHchat действует как настоящий «приятель путешественника», знающий, что ему нужно. Результатом является удобное решение, доступное круглосуточно и без выходных, облегчающее платежи, дающее немедленные ответы и обеспечивающее возможность коммуникации тогда, когда это удобно клиенту. Ижам Исмаил, генеральный директор Malaysia Airlines, отметил: «Мнение наших клиентов является ключевым приоритетом для Malaysia Airlines, и мы стремимся к постоянному самосовершенствованию. В основе этого лежит наша стратегия диджитал-трансформации, поскольку мы постоянно используем инновационные технологии для улучшения всех точек контакта с нашими клиентами. Мы рады сотрудничеству с Amadeus по запуску MHchat, и мы рады, что стали первыми в Малайзии, кто внедрил эту инновацию для путешественников. Мы были приятно удивлены возможностью компании Amadeus подготовить это инновационное решение в короткий промежуток времени - в течение нескольких месяцев. Мы с нетерпением ожидаем новых возможностей для предоставления нашим клиентам более персонализированных и интегрированных услуг». Сайрил Тетаз, исполнительный вице-президент Amadeus по работе с авиакомпаниями в Азиатско-Тихоокеанском регионе, добавил: «Нам было очень приятно работать с Malaysia Airlines по диджитал-трансформации компании; MHchat является свидетельством стремления авиакомпании к развитию цифровых каналов». «Скорость имеет решающее значение при работе с инновационными цифровыми решениями, и, работая с Malaysian Airlines, нам потребовалось всего три месяца, чтобы создать эту инновационную платформу. Многие авиакомпании сейчас выступают с инициативами по трансформации, чему способствует не только конкуренция, но, прежде всего, потребность в улучшении качества сервиса», - добавил он. Amadeus Chatbot может подстраиваться под требования любой авиакомпании, обеспечивая более высокую удовлетворенность клиентов, более широкие возможности для генерации доходов, а также экономию средств по обслуживанию клиентов. В то время как Malaysia Airlines запускает пилотную версию MHchat, Amadeus продолжит продвигать технологические инновации и совершенствовать чатбот, дополняя его новыми функциями, включая поддержку нескольких языков, добавление дополнительных услуг к существующему бронированию и даже интеграцию с Alexa от Amazon для использования новых голосовых возможностей. Amadeus Chatbot для авиакомпаний является неотъемлемой частью общей цели компании Amadeus по формированию будущего индустрии путешествий путем разработки технологий, которые оказывают положительное влияние во всем мире. /TOURBUS.RU

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