Новости Спрос на раннее бронирование увеличился на 34% Эксперты назвали самые популярные направления, где россияне планируют отдохнуть зимой

Как отмечает пресс-служба Level.Travel, в этом году желающих заранее выбрать место отдыха увеличилось на 34% по сравнению с 2017 годом. Путешественники стараются заранее распланировать свой отпуск, чтобы потом не оказаться в наспех выбранном отеле, о котором ничего хорошего не говорят. В среднем зимние поездки занимают больше 10 дней. Первое место стабильно удерживает Таиланд. Страна с хорошей едой, приятным сервисом и прекрасным морем. Туристическая виза сюда не нужна, поэтому отправиться греться на солнышке можно легко. При этом данное обстоятельство со свободным въездом заставляет туристов выкупать хорошие предложения сильно заранее, ведь за неделю до вылета уже могут остаться совсем неинтересные или слишком дорогие предложения. 35% путешественников среди тех, кто купил туры через сервис онлайн-бронирования туров Level.Travel, собираются провести зимние каникулы именно в Таиланде. Средняя цена за тур при покупке через интернет составляет 134 тыс. рублей, сюда входят перелет, проживание, трансфер и страховка. Данное направление редко выбирают с типом питания «все включено». На второе место очень неожиданно выбилась Доминикана. Это довольно дорогое направление всего год назад занимало только пятую строчку с результатом втрое ниже. Несмотря на рост цен, люди все же решили отдать предпочтение белым песчаным пляжам и пейзажам. Красивые фешенебельные отели уже подобрали для себя 10% тех, кто уже спланировал свой отдых. Год назад любителей совершить трансатлантический перелет до Карибского моря было всего 3%. Стоимость данного направления за год выросла с 135 до 152 тыс. рублей за тур. Индия в этом году спустилась с пьедестала почета и получила только бронзовую медаль вместо прошлогодней золотой. Ее успехи упали почти в три раза с 31% до 8%. Объяснить такую ситуацию можно тем, что люди заранее сейчас стараются подбирать наиболее дорогие варианты и размещения. Несмотря на это, сейчас все равно отмечается рост цен на отдых на индийских курортах. Поездки в этом направлении подорожали с 75 до 100 тыс. рублей в среднем за тур. Четвертую строчку занимают Объединенные Арабские Эмираты. В этом году они набрали лишь на один процент меньше и при этом спустились со второго места, которое им досталось всего за 8%. Зимой 2017-2018 данное направление резко выросло и стало практически полноценной заменой Египту. Довольно короткий перелет, тридцатиградусная жара даже в декабре и очень разнообразная полетная программа вывели ОАЭ на первые строчки. Пока Страна пирамид остается дорогой и неудобной из-за отсутствия чартерных рейсов, россияне продолжают ездить к их не очень дальним соседям. Средняя цена тура - 123 тысячи, в прошлом году эта цифра была 92 тыс. рублей. Вместе с ОАЭ на одной строчке оказалась Куба. Остров Свободы раньше не входил в список лидеров, теперь у него 7%. Цены на отдых дешевле доминиканских, хотя регионы близки друг к другу. Поездка обойдется в 128 тыс. рублей в среднем на человека. На пятом месте – популярное Восточно-Азиатское направление – Вьетнам. Данная страна всего на один процент отстает от Кубы и ОАЭ. Основная сложность направления, как отмечают эксперты, длинные переезды от аэропорта до отелей. Средняя стоимость тура обойдется в 105 тыс. рублей, если приобретать онлайн. Это единственное направление, которое подешевело, и довольно значительно. Зимой 2017-2018 поездка в страну стоила в среднем 135 тыс. рублей за тур. Популярные направления на эти периоды в этом году плюс средний чек



2018-2019 Страна Ср. чек Таиланд 35% 133568 Доминикана 10% 152084 Индия 8% 99612 ОАЭ 7% 123285 Куба 7% 128459 Вьетнам 6% 104975 Турция 5% 60598 Шри-Ланка 4% 105401 Мексика 4% 213243 Россия 3% 31640 Другие страны 11% /TOURBUS.RU

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