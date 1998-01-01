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Аэропорт Внуково заключил партнерство с AZUR air

В течение месяца авиакомпания переведет весь флот во Внуково

Как сообщает пресс-служба, авиакомпания AZUR air в начале октября начала выполнение рейсов из международного аэропорта Внуково. В рамках торжественного открытия первого рейса в Анталью (ZF-8883) с приветственным словом выступили генеральный директор аэропорта Внуково Василий Александров и генеральный директор авиакомпании AZUR air Юрий Стогний.

Первые пассажиры рейса ZF-8883 получили памятные сувениры и подарки от авиакомпании и аэропорта. Первый прибывший во Внуково рейс авиакомпании AZUR air из Газипаши (ZF-7794) встретили традиционной водной аркой.

Переход авиакомпании во Внуково будет проводиться в несколько этапов в течение октября месяца.

Напомним, международный аэропорт Внуково — один из крупнейших авиатранспортных комплексов России. Ежегодно в аэропорту обслуживается более 170 тысяч рейсов российских и зарубежных авиакомпаний. Маршрутная сеть аэропорта охватывает всю территорию России, а также страны ближнего зарубежья, Европы, Азии и Африки.

Аэровокзальный комплекс Внуково общей площадью около 300 тыс. кв. м способен обеспечить пропускную способность до 35 млн пассажиров в год.

Кроме того, аэропорт Внуково был признан лучшим аэропортом в категории «Международный аэропорт с пассажиропотоком свыше 10 млн пассажиров в год» национальной премии «Воздушные ворота России» в рамках V Национальной выставки инфраструктуры гражданской авиации NAIS-2018.

AZUR air – российская авиакомпания, является одним из крупнейших чартерных перевозчиков в стране. AZUR air выполняет перевозки по международным направлениям. Парк состоит из двадцати трех воздушных судов, в том числе восьми Boeing 757-200, восьми Boeing 767-300, шести Boeing 737-800 и одного Boeing 777-300.

В течение года AZUR air осуществляет рейсы из сорока городов России по двадцати девяти международным туристическим направлениям. Входит в 500 крупнейших компаний России по версии рейтинга РБК.

/TOURBUS.RU