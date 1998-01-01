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ЦИФРА НЕДЕЛИ: в Турции уже отдохнули 4,8 млн россиян

Эксперты комментируют последние цифры роста российского турпотока в Турцию

Согласно официальным данным Министерства культуры и туризма Турции, по итогам восьми месяцев этого года в Турции отдохнули 4,8 млн россиян. В августе на территории страны было зарегистрировано 910 тыс. наших сограждан, сообщает АТОР.

В январе – августе в Турции отдохнуло 27 млн иностранных туристов (+23% к статистике прошлого года). Как сообщает Министерство культуры и туризма Турции, Россия по-прежнему один из лидеров по структуре въездного потока в страну с долей, равной 15,49% от всего числа прибытий.

Всего за восемь месяцев 2018 года на территории Турции было зарегистрировано 4 млн 186 тыс. прибытий россиян – это на 25,59% больше, чем в аналогичном периоде 2017 года.

Как отмечается далее, российский рынок в августе показал более высокий спрос на отдых в Турции, чем в июле. По итогам месяца в стране отдохнули 910 тыс. россиян, что равно 16,91% от всего зарубежного потока за август, который составил 5,4 млн человек.

В топ-5 въездных рынков Турции также вошли: Германия (2,9 млн туристов, +19% к январю – августу 2017 г.), Великобритания (1,6 млн туристов, +36,15% к 2017 г.), Иран (1,5 млн, падение -3,31% к 2017 г.), Грузия (1,44 млн, падение -9,61% к 2017 г.).

Как сообщает Минкульт Турции, рост потока был зарегистрирован из Болгарии, Украины, Нидерландов, Саудовской Аравии и Польши.

Наибольшим спросом у путешественников пользовался отдых в Стамбуле, его посетило 8,87 млн отдыхающих (около 32% от всего потока туристов, отдыхающих в Турции), в Анталье побывало 8,75 млн (32,4%), Эдирне посетило 2,15 млн (9,3%).

Представители туристического ведомства Турции заявляют, что их ожидания от 2018 года не изменились, и они надеются принять 6 млн россиян в этом году.

Эксперты рынка подтверждают, что ожидания представителей турецкого направления вполне могут оправдаться.

Сельчук Бугай, заместитель генерального директора Coral Travel, заявил: «Спада направление не покажет. Останется на прежнем уровне или даст небольшой прирост».

В свою очередь, владелец TBS Group Рашад Мамедов сообщил, что показатели Турции могут увеличиться еще на 10%.

Представители пресс-службы туроператора «Библио Глобус» сообщили нашему корреспонденту: «Спрос на туры в Турцию в летнем сезоне 2018 г. вырос на 55% и превысил показатели аналогичного периода прошлого года. В настоящее время глубина бронирования туров в Турцию достигает января 2019 года.

Весьма существенное увеличение средней глубины бронирования ощущалось еще в начале летнего сезона. Уже в марте глубина продаж туров достигала сентября 2018 года.

Спрос на направление на конец сентября уже достиг показателей аналогичного периода бронирования 2017 года с небольшим приростом в 2-3%.

В топе запросов пляжные курорты Анталийского и Эгейского побережья Турции — Аланья, Сиде, Анталья, Белек, Кириш, Бодрум, Кушадасы, Мармарис. Также популярностью на осенние даты пользуются экскурсионные туры в Стамбул. Востребованностью пользуются отели категории 4-5* с питанием all inclusive».

/TOURBUS.RU