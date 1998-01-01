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В Каталонии возобновились протесты/ Nordwind будет летать из Москвы в Ярославль / «Победа» не полетит в Ирландию

В Каталонии возобновились протесты

На северо-востоке региона, в годовщину референдума о независимости Каталонии (в прошлую субботу), началась волна протестов. Как сообщает агентство Associated Press, бастующие блокируют автомагистрали и железнодорожные пути. Волна протестов захватила города Жирона, Льейда и Барселона, полиция пытается сдерживать волну недовольства горожан.

Акции протеста, в ходе которых была заблокирована трасса А-7 (ведет из Каталонии во Францию), организованы Комитетом обороны республики, созданной в октябре 2017 года.

Напомним, что большинство организаторов референдума, признанного в Мадриде незаконным, были осуждены по статье «сепаратизм», а экс-глава Каталонии Карлес Пучдемон был вынужден покинуть страну.

Nordwind будет летать из Москвы в Ярославль

Пресс-служба Ярославской области сообщила, что с 28 октября из московского Шереметьево авиакомпания Nordwind будет выполнять рейсы Москва – Ярославль.

Полетное расписание включает вылеты два раза в неделю на борту Embraer 190 на 110 кресел. Стоимость авиабилета от 1,9 тыс. рублей в один конец.

Исполняющий обязанности директора ярославского аэропорта Туношна Владимир Любимов, комментируя новость, пояснил: «Этот маршрут позволит совершать трансферные авиаперелеты через аэропорт Шереметьево, что сократит время нахождения в пути до московского авиаузла».

«Победа» не полетит в Ирландию

По итогам заседания профильной комиссии при Минтрансе РФ стало известно, что лоукостер «Победа» отказался от допусков на регулярные полеты в Дублин.

Напомним, что в июле «Победа» получила допуск Росавиации к регулярным рейсам из Москвы в столицу Ирландии. Авиакомпания планировала организовать до четырех рейсов в неделю.

Также в документах, опубликованных Росавиацией, говорится о том, что дочка «Аэрофлота» отказалась от допусков на полеты по направлениям Самара – Алма-Ата, Минеральные Воды – Гюмри.

/TOURBUS.RU