Новости Столица Гамбии приняла первый прямой рейс из Москвы Эксперты рассказали о первом прямом рейсе в Гамбию и спросе на отдых в небольшом западноафриканском государстве

На этой неделе международный аэропорт столицы Гамбии – Банжул Юндум принял первых пассажиров прямого чартерного рейса из Москвы. 317 пассажиров прибыли в столицу на крыльях авиакомпании Royal Flight на борту Boeing 767-300 на 330 кресел. Компания Coral Travel открыла продажу групповых путевок в западноафриканское государство Гамбия в июле этого года. Туры включают перелет лайнерами Royal Flight раз в 11 дней в период с 30 сентября по 28 марта, время в пути - 9 часов. Марина Макаркова, руководитель отдела по связям с общественностью Coral Travel, в беседе с АТОР отметила: «Это существенно дешевле самостоятельного бронирования авиабилетов и отелей в этой стране: одни только самые дешевые авиабилеты туда и обратно в Гамбию в конце сентября обойдутся минимум в 62 тысячи рублей (и это за 29-часовой путь с двумя пересадками в Брюсселе и Дакаре). Рейсы с меньшим количеством пересадок будут стоить дороже, так что преимущество прямого чартера очевидны и по цене, и по времени. На гамбийском направлении Coral Travel предлагает широкий ассортимент отелей: в продукт-листе туроператора около 40 гостиниц, в основном категории 4 и 3*. По системе питания «все включено» здесь работает около 20% отелей. Особенностью гамбийских гостиниц является их природная вовлеченность. На территории почти каждого отеля можно наблюдать своего рода «мини-заповедники»: это многолетние деревья и густая растительность, среди которых свободно гуляют птицы и обезьяны». Напомним, что Гамбия находится «внутри» Сенегала и имеет форму полосы длиной около 400 км и шириной до 28 км, простирающейся по обе стороны реки Гамбия. Население страны – всего 1,7 млн человек. На первом месте среди туристических возможностей страны стоит, по официальной информации, активный отдых, рыбалка, наблюдение за птицами, трекинг, путешествия, все виды речного отдыха, этнографический туризм. Гамбия также предлагает пляжный отдых на побережье Атлантического океана. В стране есть и памятники, охраняемые ЮНЕСКО, – каменные круги в Сенегамбии и остров Джеймс. Комментируя новую чартерную программу, Михаил Муравьев, генеральный директор туркомпании Ultra Travel Lux, заявил нашему корреспонденту: «Спрос на Западную Африку есть, люди спрашивают туры и едут туда отдыхать, хотя, конечно, говорить о массовом туризме на направлении сложно. Оценить успешность проекта Coral Travel непросто. На мой взгляд, если они будут также продавать билеты на новый рейс в розницу – идея окупится, если только пакетные туры – предугадать сложно. В первом случае у туристов будет возможность комбинировать Гамбию с Сенегалом к примеру. Сама же Гамбия - страна небольшая, там достаточно ограниченная экскурсионка, хотя пляжи есть, и неплохие». В беседе с нами представитель пресс-службы Coral Travel сказал: «В Европе Гамбию называют «Африка для начинающих»: отдых в стране недорогой, преступности практически нет. Уже несколько десятилетий туристы из Великобритании, Франции, Германии и других стран проводят свои отпуска на золотистых пляжах Атлантического океана, пробуют мороженое из баобаба, наблюдают за редкими птицами и наслаждаются гамбийским гостеприимством». По официальным данным, в 2017 году Гамбия приняла около ста туристов из России, показатели достаточно скромные, но одной из причин небольшой популярности эксперты называют сложную логистику. С запуском прямого авиасообщения, надеются они, ситуация изменится. /TOURBUS.RU

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