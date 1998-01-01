От падения рубля выигрывают «ближние» туристические направления

Эксперты рассказали о предварительных результатах летнего сезона 2018 года

В том, что от падения национальной валюты выиграют другие туристические направления, уверены представители туристического бизнеса, оценивающие предварительные результаты летнего сезона 2018 года. При этом даже в условиях снижения покупательной способности национальной валюты ряд направлений демонстрирует рост объемов.

«В период с середины августа по середину сентября, в который рубль демонстрировал падение курса, количество билетов, приобретенных россиянами на рейсы из Петербурга в Прибалтику и Финляндию, по сравнению с аналогичным временем прошлого года, возросло примерно на 5%, - оценивает ситуацию генеральный директор АО «Евролайнс» (Lux Express Group) Райт Реммель. – Скорее всего, из-за ослабления рубля часть путешественников, планировавших отправиться за рубеж в ближайшее время, предпочла сократить расходы на отдых и сделала выбор в пользу соседних стран».

При этом, по данным перевозчика, больше всего возросла потребность клиентов в приобретении билетов на линии, связывающей Петербург с городами Восточной Эстонии, а вот спрос на маршруте из Петербурга в Ригу почти не изменился. Кроме того, анализ Lux Express Group показал, что немногим более трети потенциальных туристов из Петербурга пока не намерены никуда выезжать, а четверть опрошенных готова ждать укрепления курса национальной валюты.

Тенденцию подтверждают и те игроки рынка, которые реализуют туры в «ближнее» зарубежье. В частности, на одной из недавних встреч для профессионалов Вероника Самоха, директор по развитию компании Good Time Travel, подтвердила, что самым популярным направлением в Закавказье сейчас остается Грузия. А представитель авиакомпании Georgian Airways в Петербурге Зураб Самсония констатировал: количество пассажиров на маршрутах из города на Неве в эту страну Закавказья в последнее время выросло в 5 раз. «В связи с этим авиакомпания увеличила количество рейсов из Петербурга в Тбилиси до 7 раз в неделю: теперь полеты по этому направлению выполняются каждый день», – подчеркнул он. Оценки экспертов подтверждают и данные грузинского МВД: по его сведениям, за семь месяцев 2018-го Грузию посетило более 890 тыс. россиян, а в июле, впервые за последние 12 лет, они заняли первое место по количеству туристов.

От снижения покупательной способности рубля явно выигрывает и Беларусь, которая всегда рада гостям из России. Причем, по оценкам специалистов, эта страна в плюсе не только потому, что ее санатории или экскурсионные туры оказываются более конкурентоспособны, чем в «дальних» странах. «Минск систематически входит в число наиболее популярных зарубежных направлений полетов, - отмечают в петербургском аэропорту Пулково. – Очевидно, что многие путешественники используют его не только в качестве конечного пункта поездки, но и как хаб для пересадки на другие рейсы, направляющиеся в самые разные уголки мира». По мнению целого ряда экспертов, в их числе и Египет: несмотря на то, что в России эта страна уже несколько лет под запретом для чартеров, интерес к ней со стороны россиян есть, а реализуют они его нередко с использованием перелетов из Минска.

/TOURBUS.RU