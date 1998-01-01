Новости Пожилые хозяева жилья на Airbnb из России заработали более $1 млн Эксперты рассказали о самых гостеприимных и активных владельцах жилья, сотрудничающих с Airbnb

По данным экспертов компании, пожилые люди (60+) являются самой быстрорастущей группой хозяев жилья на Airbnb. Только в 2017 году они приняли 13,5 млн путешественников из 150 стран, что помогло им получить дополнительный доход и завести новых друзей. Более того, они чаще других получают отзывы на пять звезд. В честь Международного дня пожилых людей, который празднуют во всем мире 1 октября, Airbnb раскрывает статистику, доказывающую, что путешествовать и знакомиться с новыми людьми и культурами можно в любом возрасте. Люди в возрасте 60+ являются самой быстроразвивающейся группой хозяев на Airbnb. Сегодня во всем мире свое жилье на площадке предлагают более 400 000 пожилых людей, и только в 2017 году они заработали более $2 млрд, принимая гостей из разных стран. Отличает их не только активная жизненная позиция, но и исключительное гостеприимство. Если сравнивать все возрастные группы, пожилых хозяев ценят больше других. Статистика это подтверждает: в 2017 году 85% отзывов на их дома были пятизвездочными. Россияне поддерживают мировой тренд. Сообщество пожилых хозяев жилья из России постоянно растет. Только за прошлый год (1 сентября 2017 - 1 сентября 2018) их количество увеличилось на 135%. Знаменитое российское гостеприимство также сказалось и на впечатлениях гостей: в 2017 году число пятизвездочных отзывов на дома пожилых хозяев из России составило 86,1%. Всего в 2017 году россияне в возрасте 60+ приняли 12 987 гостей и заработали $1 124 681. При этом средний доход пожилого хозяина составил $724. Как отмечается, пожилые люди не только принимают гостей с помощью Airbnb, но и сами отправляются в путешествия. Гости в возрасте 60+ являются самой быстрорастущей группой на Airbnb. За последний год их число увеличилось на 66%. Российские пожилые гости пошли еще дальше и побили общемировой показатель: в период с 1 сентября 2017 по 1 сентября 2018 их число увеличилось на 78%. Более того, они превзошли и показатели других возрастных групп, в том числе миллениалов, и стали самой быстрорастущей группой гостей на Airbnb из России. В топ-10 стран, где пожилые гости из России чаще всего бронируют жилье в 2018 году, вошли: Россия, Италия, Испания, Франция, Грузия, Германия, Израиль, Греция, Чехия и Португалия. /TOURBUS.RU

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