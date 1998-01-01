Новости Япония упростила визовый режим для российских тургрупп Эксперты о причинах упрощения визового режима

Начиная с 1 октября Япония смягчает визовые требования для туристических групп из России. Теперь российские граждане с загранпаспортами старого образца, приобретая групповой тур у туркомпании, имеющей право на работу на территории РФ, будут получать визу нового типа. Виза будет действительна в течение 30 дней, для ее получения необходимо заполнить визовую анкету и представить загранпаспорт. Напомним, что ранее туристам нужно было предоставить перечень документов, куда входили справки из банка и справки с места работы, подтверждающие финансовую состоятельность. Туристические компании, кроме лицензии на право работы на территории РФ, должны были работать на рынке не меньше трех лет, а также обладать опытом организации групповых туров в Японию. При этом компания должна была предоставить японской стороне брони отелей, авиабилетов, включая внутренние перелеты по Японии, программу пребывания туристов и прочие документы. По словам представителя головного офиса JNTO Валентина Шестака, эти решения были приняты для повышения интереса к групповому туризму в Японию, поскольку в настоящее время страна более популярна у индивидуальных туристов. Глава московского офиса JNTO Айри Мотокура сообщила нашему корреспонденту: «С начала этого года Японию посетило 20 млн иностранных туристов. По сравнению с другими рынками, турпоток из России за эти семь месяцев показал значительный прирост – 28,9%. Страну посетило 54,2 тыс. россиян, в прошлом году в аналогичный период было зарегистрировано 42,5 тыс. русских туристов». В начале января 2017 года японские власти сообщили об упрощении визового режима для российских предпринимателей, деятелей культуры и ученых. Срок действия многократных виз для них был увеличен с трех до пяти лет. Также срок действия визы был увеличен до 30 дней, многоразовые визы стали выдаваться на три года, в том числе и туристам. Чтобы получить такую визу, путешественнику нужно лишь предоставить гарантийное письмо от японской стороны при самостоятельном путешествии. Напомним, что в июле 2017 года число прибытий из России составило 6,338 тыс., июль этого года показал прирост на 23,1%. Страну восходящего солнца посетило 7800 российских путешественников. Также было отмечено, что процент возвратных туристов из России равен примерно 30% от всего туристического потока. По предварительным прогнозам, ожидается, что к концу 2018 года Японию посетит не меньше 80 тыс. россиян. /TOURBUS.RU

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