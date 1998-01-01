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«Турово» получил новый иск на 5,5 млн рублей/ Туристы пострадали в Турции/ Три человека пропали без вести в Греции

«Турово» получил новый иск на 5,5 млн рублей

Как сообщает пресс-служба Арбитражного суда г. Москвы, в адрес туроператора «Турово» было подано два новых иска от компаний ООО «Морская звезда» и «Клик Авиа Тревел» на общую сумму в 5,5 млн рублей.

По данным «Интерфакса», сумма первого иска равна 3,2 млн рублей, второго – 2,4 млн рублей соответственно.

По официальным данным, «Клик Авиа Тревел» подала исковое заявление в суд 18 сентября, он был принят к рассмотрению, заседание запланировано на 23 октября этого года. Второе заявление от ООО «Морская звезда» было направлено 19 сентября, к настоящему моменту оно еще не принято в работу.

Туристы пострадали в Турции

«Три туриста из Чехии пострадали во время кулинарного шоу, проходившего в ресторане известного шеф-повара Нусрета Гечке в Стамбуле», - сообщает портал турецкий Webtekno.

Пострадавшие смотрели кулинарное шоу в ресторане Etiler, когда начался пожар. Граждане Чехии получили серьезные ожоги, также пострадали граждане Великобритании и Омана, они получили незначительные повреждения.

«Я выражаю свои искренние соболезнования пострадавшим в огненном шоу и желаю им скорейшего выздоровления. Я лично посетил их в больнице. Кроме того, спешу сообщить, что мы прекращаем показывать шоу в ресторане на неопределенный срок. Никакие кулинарные представления на публике не стоят здоровья наших клиентов», - заявил Нусрет Гечке, комментируя случившееся.

Три человека пропали без вести в Греции

Губернатор Центральной Греции Костас Бакояннис сообщил о введении ЧП в Греции. Так, на прошлой неделе он написал на своей странице в социальных сетях:

«Чрезвычайное положение объявлено в муниципалитетах Лакрос, Мандуди, Лимни, и Агиа Анна. На острове Эвбея пропали три человека».

Напомним, что ураган «Ксенофон» обрушился на Грецию в минувшую субботу. По данным греческого метеобюро, в городе Теологос в ночь с субботы на воскресенье выпало 464 миллиметра осадков, а на Эбвее – 233 миллиметра. Также метеобюро сообщило, что в ближайшее время на Грецию придет средиземноморский циклон «Зорбас», который принесет с собой сильный дождь и шквальный ветер.

/TOURBUS.RU