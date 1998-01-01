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Ростуризм призвал туристов соблюдать осторожность, отдыхая в Индонезии

На острове Сулавеси ведутся спасательные и восстановительные работы, опасности для других островов нет

На прошлой неделе в пятницу утром в провинции Центральный Сулавеси произошло землетрясение силой 7,4 балла. Несколько минут спустя индонезийское Агентство по метеорологии, климатологии и геофизике (BMKG) выпустило предупреждение об угрозе цунами, которое было снято в 17:36. Тем не менее, волна высотой 1,5-2 метра достигла городов Дунгала и Палу, став причиной многочисленных разрушений и жертв среди местного населения. Согласно последней информации, погибло более 1,2 тысячи человек, - сообщила газета Straits Times.

«По информации ситуационно-кризисного центра МИД России и посольства РФ в Индонезии, российских туристов среди погибших и пострадавших в результате стихийного бедствия нет. Остров Сулавеси не является туристическим районом страны, и россияне его практически не посещают», - заявили представители Ростуризма «Интерфаксу».





Более 17 тыс. человек остались без крыши над головой, около 2,4 млн человек нуждаются в гуманитарной помощи.

В связи со сложившейся ситуацией, министр туризма Республики Индонезия г-н Ариф Яхья объявил об активизации Антикризисного центра по вопросам туризма (TCC) и других специальных служб, которые круглосуточно осуществляют тщательный мониторинг ситуации. На острове Сулавеси ведутся активные работы по устранению последствий стихийного бедствия.

"Обстановка на других островах Индонезии остается спокойной. Самое популярное из индонезийских направлений – остров Бали, расположенный в 1,038 км от пострадавших районов, продолжает гостеприимно встречать туристов со всего мира, опасности для отдыхающих нет", - сообщили нашему корреспонденту в российском представительстве VITO.

Агентство авиационной навигации AirNav Indonesia официально объявило о том, что ранее закрытый аэропорт Мутьяра-сис-Аль в Палу уже 30 сентября частично возобновил работу, принимая некоторые типы воздушных судов и гуманитарные грузы.

Несмотря на официальное заявление о том, что опасности для отдыхающих нет, Ростуризм рекомендует нашим туристам избегать посещения потенциально опасных районов государства.

Так, официальный представитель пресс-службы ведомства выступил с официальным заявлением: «Ростуризм рекомендует российским туристам, планирующим поездки по территории Индонезии, внимательно следить за сообщениями местных властей и избегать посещения районов с неблагоприятной сейсмической обстановкой».

/TOURBUS.RU