Новости На пост куратора туристической отрасли будет назначен новый замминистра Министр экономики Максим Орешкин рассказал о новом назначении и создании спецдепартамента

На прошлой неделе министр экономического развития Максим Орешкин объявил представителям СМИ, что в министерстве будет создан новый департамент, отвечающий за туристическую отрасль. «У нас будет специальный департамент, и по заму скоро определимся. Сейчас надо пройти все бюрократические процедуры», - отметил г-н Орешкин. Также он сказал, что в ближайшем будущем на должность куратора туристической отрасли будет назначен новый заместитель. Министр уточнил, что пока не готов сообщить имя нового зама, так как кандидатура не утверждена. «Это будет новый заместитель, он пока не назначен», - сказал он. Напомним, что вначале сентября президент Владимир Путин подписал указ о передаче функции регулирования в сфере туризма Министерству экономического развития. Представители власти и профессионалы туротрасли положительно оценили данное президентское решение. Так, Игорь Фомин, член Комитета Совета Федерации по социальной политике, заявил, что благодаря данному указу к 2025 году должен вырасти с 3,5% до 5%. Зампред Комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, председатель подкомитета по туризму Сергей Кривоносов также назвал передачу туризма в ведение Минэкономразвития ожидаемым событием. "Экономическая политика в нашей стране должна способствовать развитию индустрии туризма. Для того, чтобы увеличить турпотоки, нужны вложения в туристскую инфраструктуру, именно благодаря профильному министерству мы сможем более эффективно привлекать инвестиции в эту сферу экономики. Выстроить рынок таким способом, чтобы соотношение цена – качество было конкурентоспособным и устраивало туристов", — сообщил г-н Кривоносов "Интерфаксу». Президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Сергей Шпилько также считает, что передача Ростуризма Минэкономразвитию — результат растущего экономического значения туризма.

«Не секрет, что правительство РФ планирует увеличить показатели экспорта услуг до 100 млрд долларов к 2024 году. Значительная часть экспортных услуг относится к сфере туризма, кроме того, от него в большой степени зависит и экспорт транспортных услуг, услуг в сфере культуры и общественного питания, поэтому повышенное внимание к туризму со стороны экономического блока закономерно», — сказал он. В беседе с нашим корреспондентом руководитель петербургской туркомпании «Леон элит-тревел» Жанна Ямпольская отметила, что передача функции регулирования в сфере туризма от Министерства культуры Министерству экономического развития, скорее всего, означает для отрасли более пристальное внимание как к субъекту экономики. «Теперь вопрос об экономической эффективности туризма, в первую очередь въездного и внутреннего, будет поставлен ребром, - полагает она. - Это означает, что курс на повышение «прозрачности» отрасли будет продолжен, а в самое ближайшее время можно ожидать шагов, которые позволят ее увеличить. При этом могут быть предприняты и новые меры, способные регулировать финансовые показатели действующих в этой сфере компаний». /TOURBUS.RU

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