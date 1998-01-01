Новости «Серебряное ожерелье» намерены продвинуть с помощью гастрономии В Санкт-Петербурге прошел круглый стол, где обсудили перспективы развития нового межрегионального гастрономического проекта

В минувшую пятницу Ростуризм организовал в Петербурге «круглый стол» под названием «Серебряное ожерелье» - маршрут гастрономического путешествия», на котором несколько десятков участников обсудили перспективы развития межрегионального проекта с помощью использования местных продуктов и блюд из них. При этом выступивший первым в одном из залов нового петербургского музея «Россия – моя история» президент Федерации рестораторов и отельеров страны Игорь Бухаров сразу же начал с определений. И пояснил собравшимся, что называть все, что имеет отношение к еде и напиткам, гастрономическим туризмом не стоит. По его мнению, по-настоящему гастрономический туризм - удел гурманов, которые специально совершают путешествия с целью посещения ресторанов, фудкортов и т. д. «Отнести к этой категории путешественников можно всего 6-8% их общего числа, - резюмировал он. – И потому надеяться, что гастрономический туризм станет явлением массовым, не стоит». Впрочем, он не исключает, что путешествия, одной из составных частей которых является желание гостей знакомиться с местной кухней, вполне могут стать весьма популярными и на Северо-Западе России. А в качестве примера привел «Октоберфест» - по сути своей фольклорный праздник, который в настоящее время собирает сотни тысяч гостей и приносит организаторам больше миллиарда евро прибыли. Надо сказать, что мнения по поводу использования гастрономии в качестве наживки для туриста на маршрутах «Серебряного ожерелья» действительно разные. Например, Екатерина Шаповалова, координатор «Гастрономической карты России», уверена, что вологодское масло, балтийская килька или бефстроганов «могут быть инструментом, который сделает области и республики Северо-Запада более узнаваемыми и расширят ассортимент туров, предлагаемых потенциальным туристам». А вот известный петербургский ресторатор Леонид Гарбар, будучи не против самой идеи, полагает, что «выдвигать какое-то блюдо, продукт или гастрономию в целом как крючок, на который можно зацепить хоть иностранного, хоть нашего туриста, по меньшей мере странно». Есть ли не только в Петербурге, но и на местах примеры «раскрутки» гастрономических туров? Есть. Например, в Вологодской области, активно развивающей эту тему, разработано сразу несколько гастрономических туров. В частности, компания «Пилигрим» предлагает 3 варианта поездок, среди которых как двухдневные «Лакомая Вологда» и «Вологодская трапеза», так и трехдневный тур «Вологодский край – хлебосольный рай», предусматривающий посещение сразу трех городов области. «Такие поездки сейчас популярны, так как их участники имеют возможность не только попробовать блюда, приготовленные из местных, экологически чистых продуктов, но и предполагают интерактив, - считает исполнительный директор «Пилигрима» Светлана Молодцова. - Когда человек изрядно попотеет, изготавливая масло, для него оно становится особенно вкусным». Есть аналогичные туры и в других компаниях. К примеру, «Кружево дорог» предлагает двухдневный тур «Вологодчина со вкусом», а «Интелтур» налаживает отношения с производителями местных пищевых продуктов, тоже пытаясь организовывать «вкусные» экскурсии для туристов. Есть аналогичные попытки запустить системные гастрономические поездки и в других регионах Северо-Запада (в Архангельской и Калининградской областях, республиках Коми и Карелия, и т. д.). При этом организаторы подобных туров не скрывают – дело идет со скрипом. Например, Тамара Журавлева, заместитель директора «Интелтур», говорит о том, что подавляющее большинство потенциально интересных туристам пищевых производств попросту не приспособлено для проведения экскурсий и потому крайне неохотно идет даже на обсуждение таких проектов. «В качестве выхода из ситуации мы, например, организовываем дегустационный зал, в котором наши клиенты смогут как попробовать местные продукты, так и приобрести их», - говорит она. Как она, так и руководитель этнографического комплекса «Устьянское подворье» из Архангельской области Лера Басклеева подчеркивают, что тормозят развитие гастротуризма на местах не столько организационные проблемы, сколько инфраструктурные в виде отсутствия нужного качества дорог, объектов сервиса и квалифицированного персонала. «Особенно это касается маршрутов «Серебряного ожерелья», претендующих на статус межрегиональных, - говорит Лера Басклеева. – Ведь в этом случае вопросы доставки туристов и расходов на их транспортировку, а также сервиса в дороге, выходят на первый план». Вместе с тем никто не спорит: если уж не в чистом виде, то как одна из составляющих тура гастрономия может быть использована в качестве инструмента привлечения туриста. И организаторы «Гастрономической карты России» подтвердили: в ближайшем будущем Северо-Запад, как и другие регионы страны, ждет новая серия фестивалей и других событий этой тематики, на которых каждый регион сможет показать свою кулинарную аутентичность, использовав ее и как инструмент продвижения. /TOURBUS.RU

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