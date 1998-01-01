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01 октября
Несмотря на рост цен на авиабилеты, бюджетный отпуск возможен
Эксперты рассказали о подорожании авиабилетов и местах, где можно недорого отдохнуть
Как сообщает сервис OneTwoTrip, средняя стоимость приобретенных пассажирами билетов на зарубежных направлениях с вылетом из городов России в течение июля-сентября составила 22,3 тыс. рублей, что на 6% больше аналогичного периода 2017 года. Средняя стоимость посчитана на основе билетов эконом-класса туда-обратно для взрослого пассажира, полеты по которым состоялись в июле, августе и сентябре.
Наибольший рост цен в третьем квартале был отмечен на перелеты в Израиль. В июле-августе этого года средняя стоимость перелета в обе стороны составила 24,6 тыс. рублей, это на 24% больше, чем в прошлом году. Перелеты в Чехию и Францию подорожали на 15%, стоимость билета примерно 18,4 тыс. рублей и 11% , цена около 26,2 тыс. рублей соответственно. На 13%, до 19,1 тыс. рублей, в третьем квартале подорожали билеты из российских городов в Грузию.
Несмотря на общее подорожание билетов за границу, некоторые направления в третьем квартале показали снижение стоимости. Самое заметное снижение цены показали билеты в Латвию, перелет подешевел на 29% до 13,8 тыс. рублей. На 16%, до 20,1 тыс. рублей, снизилась цена на перелеты из России в Нидерланды, а билеты в Германию подешевели на 5% до 18,1 тыс. рублей за билет в обе стороны.
«Повышение стоимость билетов за рубеж связано с ростом курса валют (с прошлого года цена доллара и евро выросла почти на 10 рублей) и повышением цен на авиационное топливо. При этом мы видим, что перелеты по некоторым зарубежным направлениям в третьем квартале даже подешевели. Предлагаемые лоукостерами и другими авиакомпаниями тарифы, особенно при заблаговременной покупке и на внутренних направлениях, по-прежнему остаются весьма демократичными», — комментирует директор по развитию сервиса OneTwoTrip Аркадий Гинес.
Кроме того, специалисты сервиса путешествий назвали самый популярный месяц отдыха, им стал октябрь. Все дело в том, что в октябре высокий летний сезон уже позади, а до новогодних каникул с высоким спросом остается еще пара месяцев.
Как отмечают эксперты, бюджетно отдохнуть в октябре можно в России. К примеру, в Псков билеты в обе стороны обойдутся всего в 1780 рублей.
Перелет в обе стороны в Санкт-Петербург можно приобрести за 2980 рублей. Столько же нужно закладывать и на билет туда-обратно в Самару и Чебоксары. Замыкают топ-5 недорогих направлений по России Ростов-на-Дону: перелет в оба город стоит от 3100 рублей.
Поймать частичку лета можно в Сочи, самая низкая цена на перелет туда в октябре составляет 4200 рублей за билет в обе стороны.
Недорого можно съездить также в Минеральные воды и Казань: билет в обе стороны по всем этим направлениям обойдется примерно в 3600 рублей.
Если речь идет о загранице, то дешевле всего будут Хельсинки: перелет туда-обратно на рейсе лоукостера обойдется всего в 4050 рублей.
На втором месте среди самых недорогих зарубежных направлений Лейпциг: авиабилет в этот немецкий город и обратно стоит 4600 рублей.
В город Гюмри (Армения) из столицы России можно слетать за 5010 рублей. Немного дороже — 5900 рублей — стоит билет в Минск.
Закрывает топ-5 Дебрецен: в этот венгерский город в октябре можно отправиться всего за 6300 рублей.
/TOURBUS.RU
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