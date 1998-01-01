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28 сентября
Продолжается регистрация на «Всероссийский День MICE-2018» (MICEDAY.RU)
10 октября в Центре международной торговли состоится Всероссийский День MICE-2018
В течение одного дня – 10 октября – в залах Конгресс-центра ЦМТ на Пресне в рамках Дня MICE-2018 состоится сразу четыре крупных мероприятия для профессионалов индустрии делового туризма:
Учредителем Дня MICE выступает Торгово-промышленная палата РФ, по инициативе которой ежегодная профессиональная награда RBT&MA расширит границы и пройдет в новом формате – в рамках масштабного проекта Всероссийского Дня MICE. Организатор премии – Группа компаний «Конкорд», которая специализируется на организации крупных отраслевых мероприятий.
Официальными партнерами Дня MICE и премии выступают: BE IN RUSSIA, "Интурист", Cosmos Group, "Академсервис", "Панорама 360" (башня "Федерация", Москва Сити), TUI Corporate, Very Good Transfer, MAXIMICE, Японская национальная туристическая организация (JNTO), "Компани ЭГО Транслейтинг" и другие.
Главный информационный партнер Дня MICE и организатор премии RBT&MA - медиахолдинг "Турбизнес".
Ежегодная торжественная церемония профессиональной премии в области делового туризма Russian Business Travel & MICE Award станет завершающим аккордом Всероссийского Дня MICE.
Чествовать победителей и лауреатов премии будут 400 представителей индустрии гостеприимства, туристических компаний и ассоциаций, работающих в сфере MICE, а также представители крупных корпоративных заказчиков из разных сфер бизнеса.
Интегрированная регистрация на все четыре события для участников и гостей мероприятия позволит превратить это событие в самое масштабное в отрасли за всю историю MICE-индустрии России.
Действует интегрированная система регистрации на все четыре события: зарегистрироваться
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