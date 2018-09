Новости Продолжается регистрация на «Всероссийский День MICE-2018» (MICEDAY.RU) 10 октября в Центре международной торговли состоится Всероссийский День MICE-2018

В течение одного дня – 10 октября – в залах Конгресс-центра ЦМТ на Пресне в рамках Дня MICE-2018 состоится сразу четыре крупных мероприятия для профессионалов индустрии делового туризма: В течение одного дня – 10 октября – в залах Конгресс-центра ЦМТ на Пресне в рамках Дня MICE-2018 состоится сразу четыре крупных мероприятия для профессионалов индустрии делового туризма: Конференция для профессионалов отрасли из регионов России «Индустрия MICE в регионах России: вектор развития» ;

; Суперворкшоп « BE IN RUSSIA TOP -100/будь в России!» (более 100 региональных MICE-экспонентов и более 400 корпоративных MICE-заказчиков и представителей MICE-агентств);

(более 100 региональных MICE-экспонентов и более 400 корпоративных MICE-заказчиков и представителей MICE-агентств); MICE-Баттл регионов России - покажите свой регион так, чтобы MICE-профессионалы, агентства и заказчики, собравшиеся в ЦМТ, захотели провести мероприятие именно у вас!

покажите свой регион так, чтобы MICE-профессионалы, агентства и заказчики, собравшиеся в ЦМТ, захотели провести мероприятие именно у вас! IX Церемония Russian Business Travel & MICE Award – традиционно награды будут вручены в 15 номинациях. Принимают участие около 200 компаний-номинантов от Калининграда до Владивостока. Учредителем Дня MICE выступает Торгово-промышленная палата РФ, по инициативе которой ежегодная профессиональная награда RBT&MA расширит границы и пройдет в новом формате – в рамках масштабного проекта Всероссийского Дня MICE. Организатор премии – Группа компаний «Конкорд», которая специализируется на организации крупных отраслевых мероприятий. Официальными партнерами Дня MICE и премии выступают: BE IN RUSSIA, "Интурист", Cosmos Group, "Академсервис", "Панорама 360" (башня "Федерация", Москва Сити), TUI Corporate, Very Good Transfer, MAXIMICE, Японская национальная туристическая организация (JNTO), "Компани ЭГО Транслейтинг" и другие. Главный информационный партнер Дня MICE и организатор премии RBT&MA - медиахолдинг "Турбизнес". Ежегодная торжественная церемония профессиональной премии в области делового туризма Russian Business Travel & MICE Award станет завершающим аккордом Всероссийского Дня MICE. Чествовать победителей и лауреатов премии будут 400 представителей индустрии гостеприимства, туристических компаний и ассоциаций, работающих в сфере MICE, а также представители крупных корпоративных заказчиков из разных сфер бизнеса. Интегрированная регистрация на все четыре события для участников и гостей мероприятия позволит превратить это событие в самое масштабное в отрасли за всю историю MICE-индустрии России.

Подробная информация и программа Всероссийского Дня MICE Действует интегрированная система регистрации на все четыре события: зарегистрироваться



Теги: Назад к списку новостей

Поиск по новостям По дате: По месяцу и году: Выберите месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Выберите год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 По тексту:



Подписка