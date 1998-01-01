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28 сентября
Продолжается регистрация на «Всероссийский День MICE-2018» (MICEDAY.RU)
10 октября  в Центре международной торговли состоится Всероссийский День MICE-2018

В течение одного дня – 10 октября – в залах Конгресс-центра ЦМТ на Пресне в рамках Дня MICE-2018 состоится сразу четыре крупных мероприятия для профессионалов индустрии делового туризма:
  • Конференция для профессионалов отрасли из регионов России «Индустрия MICE в регионах России: вектор развития»; 
  • Суперворкшоп «BE IN RUSSIA TOP-100/будь в России!» (более 100 региональных MICE-экспонентов и более 400 корпоративных MICE-заказчиков и представителей MICE-агентств);
  • MICE-Баттл регионов России - покажите свой регион так, чтобы MICE-профессионалы, агентства и заказчики, собравшиеся в ЦМТ, захотели провести мероприятие именно у вас!  
  • IX Церемония Russian Business Travel & MICE Award  традиционно награды будут вручены в 15 номинациях. Принимают участие около 200 компаний-номинантов от Калининграда до Владивостока.

Учредителем Дня MICE выступает Торгово-промышленная палата РФ, по инициативе которой ежегодная профессиональная награда RBT&MA расширит границы и пройдет в новом формате – в рамках масштабного проекта Всероссийского Дня MICE. Организатор премии – Группа компаний «Конкорд», которая специализируется на организации крупных отраслевых мероприятий.

 

Официальными партнерами Дня MICE и премии выступают: BE IN RUSSIA, "Интурист"Cosmos Group, "Академсервис", "Панорама 360" (башня "Федерация", Москва Сити), TUI CorporateVery Good Transfer, MAXIMICE, Японская национальная туристическая организация (JNTO),  "Компани ЭГО Транслейтинг" и другие.

Главный информационный партнер  Дня MICE и организатор  премии RBT&MA - медиахолдинг "Турбизнес".

Ежегодная торжественная церемония профессиональной премии в области делового туризма Russian Business Travel & MICE Award станет завершающим аккордом Всероссийского Дня MICE.

 

Чествовать победителей и лауреатов премии будут 400 представителей индустрии гостеприимства, туристических компаний и ассоциаций, работающих в сфере MICE, а также представители крупных корпоративных заказчиков из разных сфер бизнеса.

Интегрированная регистрация на все четыре события для участников и гостей мероприятия позволит превратить это событие в самое масштабное в отрасли за всю историю MICE-индустрии России.

 


Подробная информация и программа Всероссийского Дня MICE 

 

 

Действует интегрированная система регистрации на все четыре  события: зарегистрироваться

 
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