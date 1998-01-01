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Термальная империя в центре Европы

В ходе фестиваля "Дни Будапешта" в Москве жителям столицы рассказали об истории термальных курортов и о Венгрии как месте для отдыха

В рамках проходящих в Москве «Дней Будапешта» 25 сентября прошла презентация «Исцеляющая Венгрия и блистательный Будапешт».

Ее организаторами выступили: Будапештский фестивальный и туристический центр, посольство Венгрии в России и Институт Балашши - Венгерский культурный, научный и информационный центр.

В мероприятии приняли участие: начальник управления туризма Департамента спорта и туризма Москвы Екатерина Борисова и заместитель мэра Будапешта Александра Солои-Бобровницки.

В живой, непринужденной манере о Венгрии как туристическом направлении рассказал атташе по туризму посольства Венгрии Шандор Фабиан. Венгрию называют страной термальных курортов, подчеркнул он. Традиции купальной культуры здесь восходят из времен Древнего Рима, водой местных целебных источников лечились его патриции и легионеры. Яркий след в развитии культуры купален оставили и турки.

Общегосударственный характер термальная культура приобрела в Венгрии, когда геологи, разыскивая нефть и газ, обнаружили колоссальные запасы лечебной воды. В стране около 60 тысяч водных источников, 1152 из них с температурой более +30 °С. В Венгрии находится единственная в Европе пещерная лечебная купальня Мишкольц-Тапольца, а также вулканическое озеро Хевиз с целебной водой (+33 °С). Венгрию по праву называют империей купален.

Термальная тема была на переднем плане и в выступлении руководителя отдела по туризму Будапештского фестивального и туристического центра Марии Пап, ведь Будапешт – единственная в мире столица, которую называют городом-курортом. Здесь 130 источников с лечебной водой, они поднимают из-под земли более 70 миллионов литров воды в день с температурой от +24 до +78 °С, а будапештские купальни соединяют в себе традиции римской и турецкой купальных культур.

В таком же ключе прозвучало и выступление менеджера по продажам HUNGUEST Hotel Helios 3* superior Татьяны Кишш, которая привлекла внимание к тому, что многие отели страны располагают собственными спа- и лечебными центрами.

В состоявшемся после презентации воркшопе помимо Будапештского фестивального и туристического центра приняли участие восемь венгерских отелей и два туроператора – давно и хорошо известные в России «1000 Дорог» и Robinson Tours.

/TOURBUS.RU