Новости Заходите на саксонскую кухню! Приглашаем принять участие в кулинарной онлайн-академии Саксонии

Саксонцы сами знают толк в еде и готовы с удовольствием душевно принять и хорошо накормить гостей. Тем более, что саксонская кухня открывает для этого богатые возможности. Поэтому в онлайн-академии «Саксония» появился новый курс Gourmetland Sachsen. Саксонцы сами знают толк в еде и готовы с удовольствием душевно принять и хорошо накормить гостей. Тем более, что саксонская кухня открывает для этого богатые возможности. Поэтому в онлайн-академии «Саксония» появился новый курс Gourmetland Sachsen. Его название можно перевести как «Саксония - страна с превосходной кухней». Местное меню славится отменным выбором: от скромных, но непременно вкусных картофельных блюд до изысканных кулинарных шедевров. Мы надеемся, что более подробное знакомство с саксонской кухней поможет вам посоветовать клиенту, который отправляется в Саксонию, на чем остановить внимание в местном меню, чтобы получить максимальное удовольствие от путешествия. Мы обновили учебную программу онлайн-академии «Саксония» и приглашаем вас на факультативный курс Gourmetland Sachsen. Правила прежние. Никаких экзаменов! Чтобы поступить, достаточно зарегистрироваться тут или зайти на сайт в раздел онлайн-обучение. Итак, заходите на саксонскую кухню онлайн! /TOURBUS.RU

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