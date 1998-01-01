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28 сентября
Заходите на саксонскую кухню!
Приглашаем принять участие в кулинарной онлайн-академии Саксонии

Саксонцы сами знают толк в еде и готовы с удовольствием душевно принять и хорошо накормить гостей. Тем более, что саксонская кухня открывает для этого богатые возможности. Поэтому в онлайн-академии «Саксония» появился новый курс Gourmetland Sachsen.
 
Его название можно перевести как «Саксония - страна с превосходной кухней». Местное меню славится отменным выбором: от скромных, но непременно вкусных картофельных блюд до изысканных кулинарных шедевров.
 
Мы надеемся, что более подробное знакомство с саксонской кухней поможет вам посоветовать клиенту, который отправляется в Саксонию, на чем остановить внимание в местном меню, чтобы получить максимальное удовольствие от путешествия.
 
Мы обновили учебную программу онлайн-академии «Саксония» и приглашаем вас на факультативный курс Gourmetland Sachsen. Правила прежние. Никаких экзаменов! Чтобы поступить, достаточно зарегистрироваться тут или зайти на сайт в раздел  онлайн-обучение.
 
Итак, заходите на саксонскую кухню онлайн!
/TOURBUS.RU

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