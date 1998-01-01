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Страховая компания «Ингосстрах» завершает прием документов у пострадавших туристов «Натали Турс»

Прием документов в центральных офисах компании закончен. Офис, расположенный в Москве на ул. Б.Тульская, 10/9 продолжит работать в прежнем режиме

Напомним, приказом Ростуризма № 341-Пр-18 от 03 сентября 2018 г. из единого федерального реестра туроператоров были исключены сведения о трех юридических лицах, входящих в состав «Натали Турс», а именно: ООО «Панорама Тур», ООО «Агентство путешествий «Натали» и ООО Туроператор «Натали Турс».

Гражданская ответственность ООО «Панорама Тур», ООО «Агентство путешествий «Натали» и ООО Туроператор «Натали Турс» застрахована в СПАО «Ингосстрах». Размер финансового обеспечения, определенный в договорах страхования гражданской ответственности ООО «Панорама Тур» и ООО «Агентство путешествий «Натали», составляет 50 млн рублей, для договора страхования ООО Туроператор «Натали Турс» – 500 тыс. рублей.

Для получения выплаты страхового возмещения пострадавшим туристам и (или) иным заказчикам туристского продукта необходимо предоставить в СПАО «Ингосстрах» заявление (требование) о выплате страхового возмещения с приложением всех необходимых документов. Подробную информацию о необходимом комплекте документов для выплаты возмещения можно найти здесь.

В свою очередь, в соответствии со ст. 17.5 Федерального закона «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» от 24.11.1996 № 132-ФЗ, страховщик обязан удовлетворить требование туриста и (или) иного заказчика о выплате страхового возмещения не позднее 30 (тридцати) календарных дней после дня получения указанного требования с приложением всех необходимых документов.

В настоящее время страховая компания формирует реестр требований для дальнейшего расчета пропорции (коэффициента) и корректного определения размера выплат в отношении каждого требования.

От количества поданных заявлений (требований) на выплату зависит сумма страхового возмещения, подлежащая оплате страховщиком по каждому требованию. Представители страховой компании отмечают, что по исчерпании лимита страхового покрытия выплаты производиться не будут.

В этой связи страховая компания уведомляет о необходимости скорейшего предоставления заявлений (требований) о выплате страхового возмещения тех туристов, кто еще этого не сделал.

До 2 октября 2018 г. (включительно) прием документов на территории Москвы и Московской области осуществляется в офисах СПАО «Ингосстрах» по следующим адресам: г. Москва, ул. Б. Тульская, д. 10, стр. 9; ул. Пятницкая, д. 12, стр. 2; ул. Лесная, д. 41.

Начиная с 3 октября 2018 г. офисы страховщика, расположенные по адресам: г. Москва, ул. Пятницкая, д. 12, стр. 2 и ул. Лесная, д. 41, - прекращают свою работу по приему документов. Подать документы в г. Москве можно будет по адресу: ул. Б.Тульская, 10/9.

Перечень региональных центров (филиалов) СПАО «Ингосстрах», осуществляющих прием документов на территории РФ за пределами Московской области, остается без изменений.

Более детально ознакомиться с перечнем региональных центров можно на сайте страховщика.

По всем вопросам, связанным с предъявлением требований в отношении страховых выплат по туроператору «Натали Турс», можно проконсультироваться по телефонам: +7 (495) 956-55-55, +7 (800) 200-29-47.

/TOURBUS.RU