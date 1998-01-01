Новости Петербургский турбизнес предлагает отсрочить введение сбора с туристов Профессионалы индустрии гостеприимства обосновали несостоятельность идеи ввода туристического сбора в Санкт-Петербурге

В городе на Неве продолжают обсуждать инициативу местных властей о введении туристического сбора, появившуюся около месяца назад. При этом представители сферы гостеприимства, на которую предполагается возложить ответственность за взимание нового налога, находят все новые аргументы против появления сбора уже в 2019 году. В частности, одним из них является наличие больших расходов на перечисление сбора за миграционный и регистрационный учет российских и иностранных гостей. По оценке питерских отельеров, в текущем году затраты гостиниц Петербурга на сбор, обработку и передачу в МВД сведений о постояльцах увеличатся до 2 млрд рублей, поскольку в 2018-м ожидается рост общего турпотока в Северную столицу до уровня в 8 млн человек. При этом, по оценкам представителей гостиничного рынка города, кроме затрат на установку и поддержку электронного сервиса для передачи сведений в миграционную службу, питерские отели платят 22 рубля за регистрацию каждого российского туриста и 100 рублей – за гостя из-за кордона. «Если учесть, что обязанность по передаче сведений о передвижении туристов возложена на отельеров со стороны государства, совершенно непонятно, почему значительная часть денег за передачу данных достается посреднической коммерческой компании, а величина этих затрат настолько значительна, - говорит директор филиала РГА в Петербурге Алексей Мусакин. – Тем более, что альтернативы этой системе фактически нет, поскольку иные способы предоставления информации о миграционном учете чересчур громоздки, неудобны и подходят разве что небольшим гостиницам». Стоит напомнить, что именно этот аргумент уже звучал в письме, которое руководство региональных отделений РСТ и РГА направили в Смольный в середине сентября. В частности, директор РСТ-Северо-Запад Екатерина Шадская и директор филиала РГА Алексей Мусакин указывали, что «уже сейчас средства размещения несут значительные затраты на процедуру постановки на миграционный и регистрационный учет российских и иностранных гостей, а сборы уходят компаниям-посредникам между отелями и ответственным за миграционный учёт ведомствам». Правда, тогда объем сборов за учет инициаторы обращения оценивали только в 500 млн, тогда как сейчас называется цифра, в 4 раза больше. При этом руководители региональных отделений РСТ и РГА напоминали, что в ближайшее время отели ждет повышение НДС с 18% до 20%, а «растущая инфляция при снижении реальной покупательной способности населения могут снизить спрос». «В текущих экономических условиях взимание гостевого сбора с российских туристов окажет, без сомнения, негативное влияние на конкурентоспособность Петербурга как направления внутреннего туризма», - делали они вывод. При этом как инициаторы обращения к губернатору Петербурга, так и другие специалисты уверены, что сейчас не время вводить новый сбор с туристов, настаивая на необходимости отсрочить эту меру на 3-4 года, использовать ее исключительно в отношении гостей из-за рубежа, а также определять ее не как фиксированную величину, а в процентах от стоимости номера. В частности, президент Ассоциации малых гостиниц Петербурга Владимир Васильев уже заявлял, что «мы выступаем категорически против гостевого сбора и будем обращаться в отраслевой комитет Госдумы». «В том случае, если такой сбор появится и для россиян, это будет означать фактическое введение налога на отдых для наших соотечественников, - считает он. – А это противоречит основополагающим законодательным документам». При этом специалисты уверены, что для ввода нового сбора властям Петербурга будет недостаточно собственных полномочий и потребуется изменение некоторых положений федерального законодательства. /TOURBUS.RU

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