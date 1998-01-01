Новости Внутренний туризм вырос на 13% по сравнению с прошлым годом Эксперты рассказали, в каких уголках России предпочитают отдыхать туристы осенью

Первое место со значительным отрывом занимает Имеретинский курорт. 23% среди всех, кто решил остаться в России и приобрел поездку именно туда. Это не самое дешевое направление – средняя цена за путешествие 39 тыс. рублей. Качественные отели, хорошее обслуживание и море. Пляжи, правда, здесь не самые комфортные – 80% это галька и не самая мелкая. Но зато вокруг нет бесчисленного количества сетевых магазинов и чебуречных. В отелях есть качественные концертные залы, где всегда можно найти интересную шоу-программу. Занять детей тоже не составит труда – именно в Имеретинке расположен «Сочи Парк». Второе место среди российских курортов занимает – Горки Город (Красная Поляна). Всесезонный горный комплекс с хорошим размещением и трансферами до моря. Так же добраться до пляжей можно на электричке. Отдаленность от привычной первой линии делает отдых более дешевым. Провести каникулы осенью и подышать горным воздухом предпочли 13% от всех, кто выбрал отдых внутри страны. Средняя поездка обошлась в 25 тыс. рублей. В цену входит перелет, проживание, трансфер и страховка. В прошлом году Горки Город занимал первое место в рейтинге. На третьем месте обычно занимающий верхние позиции – Адлер. Самая южная точка Большого Сочи, где пляжный сезон продолжается и в начале октября. В районе много пансионатов и санаториев, так что при желании тут еще можно подправить здоровье. Аэропорт расположен рядом и трансфер не займет много времени. Благодаря, всему этому 12% россиян выбрали для отдыха осенью именно Адлер. Средняя цена за тур в этом году составляет 40 тыс. рублей. Четвертое место разделили сразу три курорта – Анапа, Николаевка и Витязево. Каждое направление набрало по 4%. А вот цены на отдых немного отличаются. Провести время в Анапе в среднем стоит 40 тыс. рублей, как и в Адлере. Каникулы в Николаевке немного дешевле – 34 тыс. рублей. Витязево занимает промежуточную позицию – 38 тыс. рублей. Также три курорта оказались и на пятой строчке: крымские Судак, Алушта и Коктебель. Они набрали по 3% каждый. Но цены здесь уже выше, чем во всех предыдущих позициях. Средняя поездка в Судак обойдется в 44 тыс. рублей, путешествие в Алушту в 51 тыс. рублей, а в Коктебель – 53 тыс. Все варианты с перелетом, проживанием, трансфером и страховкой. Если говорить от отелях, то чаще всего в бархатный сезон ездят в "Горки Город Апартаменты", на втором месте ГК "Бархатные Сезоны" (Русский Дом) (Участок 17) на третьем - "ОК Сочи Парк Отель" (Бывш. Azimut Hotel Sochi). Чаще всего отпускники выбирают для себя трехзвездочные отели и ездят к морю вдвоем. В беседе с нашим корреспондентом, Ирина Шорина, руководитель отдела продаж компании «Магазин Путешествий», отметила: «Бархатный сезон - это то время, когда цены на туры снижаются. При этом остаются хорошие погодные условия для отдыха как на черноморском побережье, так и для поездок в экскурсионные туры по всей России. Пользуются популярностью в основном такие экскурсионные направления как Крым, Калининград, Астрахань, Казань, Санкт Петербург. Туры в среднем продолжительностью от четырех до восьми дней. Хочется отметить, что на зиму уже выставлено достаточно много туров, в том числе и на праздничные даты, их бронирование идет активно, поэтому зимний сезон ожидается успешным. Ну, и подводя итоги летнего сезона, скажу, что лето прошло очень хорошо, есть прирост туристов по сравнению с прошлым годом. Конечно в период чемпионата мира по футболу спрос на туры немного снизился, но это было ожидаемо и в целом на итогах сезона сказалось не сильно». Топ популярных российских направлений плюс средний чек на бархатный сезон в 2018 году Курорт Срч Имеретинский курорт 23% 39037 Красная Поляна - Горки Город 13% 24724 Адлер 12% 39940 Анапа-центр 4% 39942 Николаевка 4% 33858 Витязево 4% 37908 Судак 3% 44452 Алушта 3% 50964 Коктебель 3% 53358 Сочи - Центр 2% 45512 Поповка 2% 27677 Лазаревское 2% 24868 Остальные курорты 25% \TOURBUS,RU

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