Горячие новости

Azur Air поменяет Домодедово на Внуково/ Ростуризм будет проверять причины задержки рейса в Тунисе/ Тарифы «Победы» вызвали вопросы у прокуратуры, Минтранса и Росимущества

Azur Air поменяет Домодедово на Внуково

Пресс-служба московского Внуково сообщает, что с 1 октября авиакомпания Azur Air начнет перебазировать свой флот из аэропорта Шереметьево во Внуково. Завершить переезд планируется к концу месяца.

«Начальная фаза подразумевает перебазирование воздушных судов типа Boeing-737-800. Далее к полетам из "Внуково" приступят Boeing-757-200, и к концу месяца ожидается переход дальнемагистрального флота авиакомпании», - сообщили представители Azur Air.

Как сообщается, решение было принято, поскольку «Внуково обладает лучшей транспортной доступностью среди аэропортов Московского авиаузла». Также было отмечено, что авиакомпания понимает необходимость наладить технологические процессы обслуживания пассажиров и воздушных судов, а также осуществить взаимную интеграцию информационных систем перевозчика и аэропорта.

Напомним, Azur Air осуществляет около 40% вылетов из Москвы от всего объема перевозки. С аэропортом Домодедово она сотрудничала на протяжении четырех лет и была одним из крупнейших базовых перевозчиков.

Ростуризм будет проверять причины задержки рейса в Тунисе

«Глава Минэкономразвития Максим Орешкин дал поручение Ростуризму проверить инцидент с задержкой чартера в Тунисе и разобраться, были ли нарушены права туристов», - сообщает «Интерфакс».

«У нас опять неприятная история с туристами, самолет которых был задержан в Тунисе. Я дал поручение Ростуризму провести проверку этого случая. Необходимо разобраться, были ли нарушены права туристов, были ли выполнены обязательства авиакомпании и туроператора. Абсолютно недопустимо, чтобы проблемы и риски организаторов турпоездок перекладывались на людей. Будем дальше развивать работу отрасли таким образом, чтобы минимизировать такие неприятные ситуации для людей», - заявил в ходе своего выступления г-н Орешкин.

После слов главы ведомства Ростуризм начал разбираться в причинах задержки вылета рейса из аэропорта Туниса.

«Задержка произошла по вине авиакомпании Norwind, которая допустила ситуацию, когда воздушное судно не смогло вовремя вылететь из-за технической неисправности. Завтра планируем провести совещание, по его результатам будут приняты меры совместно с Росавиацией и Минтрансом России», - сообщила пресс-служба.

Напомним, 25 сентября Boeing 777 авиакомпании Nordwind, который должен был выполнить рейс N4 7650 Джерба — Москва, из-за технических неполадок не смог вылететь в Россию в 17.30 местного времени. На рейсе должны были лететь 440 пассажиров – туристов PEGAS Touristik. За пассажирами были оперативно высланы два резервных борта – Boeing 767 300 авиакомпании Pegasfly («Икар») и Airbus A321 авиакомпании Nordwind.

Тарифы «Победы» вызвали вопросы у прокуратуры, Минтранса и Росимущество

В ходе заседания Совета Федерации сенатор Александр Башкин выступил с предложением дать правовую оценку деятельности лоукостера «Победа».

«Предлагаю направить запрос в прокуратуру как надзорный орган, Минстранс как регулятор в сфере перевозок, и в Росимущество как основному владельцу авиакомпании «Аэрофлот» — единственного учредителя и владельца «Победы» — с предложением дать правовую оценку деятельности авиакомпании «Победа» и правовой компетентности ее менеджмента», - заявил г-н Башкин.

В ответ, Валентина Матвиенко, спикер Совета Федерации, обратилась к к сенаторам с вопросом согласны ли они поддержать данную инициативу и подготовить протокольное поручение. Инициатива была одобрена членами Совета Федерации.

Напомним, что ранее лоукостер «Победа» отменила специальный промотариф на провоз багажа весом до 10 кг после того, как Московский УФАС выступил с претензиями.

«При оформлении билетов на официальном сайте авиакомпании на нескольких пассажиров ресурс дает возможность приобрести перевозку багажа весом до 10 кг за

499 рублей только на одного пассажира из бронирования. Остальным же пассажирам можно оформить багажное место только до 20 кг, что стоит уже 1499 рублей», - сообщил представитель УФАС.

Таким образом, в действиях авиакомпании прослеживалось желание навязать пассажирам невыгодные условия провозки багажа, пояснили в УФАС.