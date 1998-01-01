Новости

Поздравляем со Всемирным днем туризма!

Поздравляем всех причастных к непростому, но очень интересному туристическому бизнесу!

Сегодня работники индустрии отмечают Всемирный день туризма. Этот праздник был учрежден в ходе заседания III Генассамблеи Всемирной туристской организации в 1979 году. Дата 27 сентября была выбрана в связи с тем, что в этот день в 1970 году был принят Устав Всемирной туристской организации.

Основная задача праздника – популяризация туризма, освещение его вклада в экономику мирового сообщества, а также развитие связей между народами разных стран.

В 2018 году лозунгом праздника выбран слоган, предложенный UNWTO: «Туризм и цифровая трансформация». В этом году отрасль призвана акцентировать внимание на цифровых достижениях и их внедрении в работу, к примеру, искусственного интеллекта, онлайн-приложений и прочих платформ.

«Использование инновационных и цифровых технологий предоставляет возможность работникам туротрасли расширить рамки взаимодействия с коллегами и клиентами, а также эффективно управлять составляющими турбизнеса. Все это важно для устойчивого развития сектора», - цитирует «Интерфакс» слова генерального секретаря UNWTO Зураба Пололикашвили.

Глава Ростуризма Олег Сафонов поздравил коллег словами: «Сердечно поздравляю работников туристской отрасли и всех, кто любит путешествия, с Всемирным днем туризма! Туризм играет важную роль в жизни человека и общества. Путешествия позволяют отвлекаться от повседневности, отдыхать душой и телом, укреплять здоровье. Турпоездки способствуют консолидации общества и взаимному сближению народов, а также образованию».

Также г-н Сафонов отметил важность туристической отрасли, его влияние на экономику страны. «Изменение конъюнктуры российского туристского рынка и резкий рост спроса на турпоездки по России предопределили новые возможности для экономики страны и одновременно новые вызовы. Необходимо активно развивать инфраструктурную базу отрасли и уровень туристского сервиса в субъектах страны, повысить качество обслуживания до мировых стандартов и расширить линейки конкурентоспособных продуктов внутреннего и въездного туризма», - заключил глава Ростуризма.

ИД «Турбизнес» и портал Tourbus.ru присоединяются ко всем поздравлениям, высказанным руководителями российской туротрасли.

В этом году профессиональный праздник турбизнеса вновь выпал на «форс-мажорные» времена. Но закаленным в боях турагентам и туроператорам не привыкать к очередным «неразрешимым» проблемам. Уверены — вместе мы все преодолеем!

С праздником вас, дорогие коллеги и друзья, здоровья вам и успехов в бизнесе!

/TOURBUS.RU