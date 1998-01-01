Новости Росавиация призвала туроператора "Жемчужная река" отказаться от продажи туров, не обеспеченных перевозкой В ходе рабочего совещания Росавиация приняла решение не выдавать разрешение на чартерную перевозку на Хайнань "Ираэро"

На прошлой неделе состоялось совещание рабочей группы при Росавиации. В ходе заседания обсуждался вопрос выдачи разрешений на выполнение чартерных перелетов в октябре. По итогам рабочей встречи было принято решение не выдавать разрешение на осуществление чартерной авиаперевозки по направлению Хайнань авиакомпании «Ираэро» до тех пор, пока она не предоставит подтверждение получения слотов со стороны Китая. Принимая во внимание манеру поведения заказчика данной авиакомпании, решение кажется вполне обоснованным. Как сообщает АТОР, Росавиация 19-го сентября направила в Ростуризм письмо с информацией о том, как «Жемчужная река» реализует туры на Хайнань. Напомним, что полетные программы этого туроператора неоднократно отменялись или переносились. АТОР приводит текст письма, направленного в Ростуризм: «…во избежание сбойных ситуаций, связанных с отменой или переносом даты начала полетов, и с целью исключения случаев нарушения прав пассажиров просим довести до сведения туроператоров, организующих туристические поездки в пункты Китая, информацию о необходимости исключения… практики продажи билетов на регулярные и чартерные рейсы без наличия у перевозчиков, с которыми они имеют договорные отношения, всех необходимых разрешительных документов от авиационных властей Китайской Народной Республики и подтверждения слотов в аэропортах назначения». Ростуризм поддержал инициативу Росавиации и 25 сентября «настоятельно призвал» отказаться от практики продажи авиабилетов в Китай, если слоты не подтверждены. Несмотря на то, что в документах не названо конкретного адресата, игроки рынка понимают, что только одна компания имеет предрасположенность реализовывать туры на рейсы, которые остались без официального подтверждения со стороны КНР. Напомним, совсем недавно коммерческий директор туроператора «Жемчужная река» Евгений Косинков озвучил глобальные планы компании на несколько лет вперед. По его оценке, к 2021 году на Хайнань только из России будут летать до миллиона туристов в год. «Совместно с правительством Хайнаня к 2021 году планируем увеличить турпоток до миллиона человек в год: интерес россиян к новому направлению растет, а мы стараемся предлагать им максимально широкий спектр услуг и гарантий, - заявил он. – Мы намерены использовать новую полетную программу в обоих направлениях, так как она позволит сделать Россию для китайских туристов еще доступнее, а не использовать рост интереса к нашей стране после мундиаля было бы неправильно», - заявил г-н Косинков. И это несмотря на то, что в 2017 году компания несколько раз сокращала и переносила чартерную программу именно на Хайнань, т.к. не получала официального разрешения от Китая. Подобное решение регуляторов говорит о серьезной обеспокоенности в данной ситуации. Поскольку подобное поведение одного туроператора напрямую сказывается на других участниках рынка и, что особенно важно, на туристах. За последний год они уже несколько раз оплачивали туры, куда, по сути, не были включены авиаперелеты. /TOURBUS.RU

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