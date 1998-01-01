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Российский турпоток в Бахрейн вырос на 13%

Управление по туризму Королевства Бахрейн в России подвело итоги первого полугодия 2018 года

Управление по туризму Королевства Бахрейн в России подвело итоги первого полугодия 2018 года, которые показали, что россияне чаще стали выбирать Бахрейн в качестве направления для отпуска.

С января по июнь 2018 года въездной туристический поток в Бахрейн вырос на 5,8% по сравнению с прошлым годом - Бахрейн посетило 5,9 млн туристов. Российский туристический поток вырос на 13,2% и составил 11298 человек.

Большая часть путешественников приезжают в Бахрейн провести свой отпуск – 43,4%, в то время как 35,2% гостей - в целях шопинга. Менее значимую часть составляют туристы, приехавшие навестить своих друзей и родственников, – 9,2%, на долю бизнес-поездок приходится 6,8% гостей. Бахрейн намерен продолжать активно привлекать туристов в свое королевство.

Также статистика показала, что туристы стали приезжать в Бахрейн на более длительное время по сравнению с прошлыми данными. Средняя продолжительность пребывания в Бахрейне увеличилась на 16%, а процент роста общего количества проведенных ночей составил 21,6%.

Кроме того, пресс-служба сообщает, что с конца октября в Бахрейн впервые будут запущены чартерные перелеты. Чартерная программа из России в Бахрейн будет запущена туроператором Coral Travel, первый рейс из Москвы в Манаму (столицу Бахрейна) состоится 29 октября 2018 года. Перелеты будут осуществляться авиакомпанией «Уральские авиалинии» до 13 мая 2019 года (тип судна – Airbus-321). Вылеты из Москвы будут выполняться два раза в неделю, по понедельникам и пятницам.

Бахрейн – небольшое государство в Арабском заливе, знаменитое религиозно-историческим и культурным наследием, современным искусством, гастрономическими традициями, ловлей жемчуга, прекрасным пляжным отдыхом, а также активными видами спорта.

Прямой перелет из Москвы в Манаму составляет 4,5 часа. Туристическую визу на срок до 2 недель можно получить по прибытии в аэропорт. При необходимости визу можно продлить на аналогичный период. Процедура в аэропорту прилета занимает пять минут и стоит 5 бахрейнских динаров (12 долларов США).

Туристический сезон в Бахрейне длится с октября до середины декабря. Это время года идеально подходит для пляжного отдыха, средняя температура составляет около 25-30 градусов тепла. Именно в этот период наблюдается наибольшее количество туристов из России.

Напомним, что Управление по туризму Бахрейна активно развивает туристический потенциал государства. Так, с 2015 года представительства Бахрейна открылись в крупных столицах по всему миру: Москве, Лондоне, Париже, Пекине, Дели, Берлине.

Кроме того, Bahrain Tourism&Exhibitions Authority активно инвестирует средства в развитие гостиничной инфраструктуры (в 2018 году номерной фонд cтраны составил более 20 тыс. номеров).

В Бахрейне уже представлены ведущие гостиничные сети мира: Accor, Sheraton, Four Seasons, Jumeirah, Intercontinental Hotel Group и другие.

/TOURBUS.RU