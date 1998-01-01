Новости Фестиваль Чехии на "Флаконе" завоевал сердца жителей столицы Москвичи отпраздновали вместе с Чехией 100-летие образования Чехословацкой Республики

22 и 23 сентября 2018 года на территории дизайн-завода «Флакон» прошел первый Фестиваль Чехии в Москве, приуроченный к 100-летию образования Чехословацкой Республики и организованный при поддержке посольства Чешской Республики в Москве и Чешского центра. Вход на фестиваль был свободный. В течение двух дней москвичи имели возможность знакомиться с культурой и традициями Чехии, слушать музыку, танцевать, смотреть выступления уличных артистов, общаться с рыцарями и, конечно, есть блюда вкуснейшей чешской кухни. Несмотря на то, что праздник проводился впервые, фестиваль за два дня посетило более 30 000 человек. «Этот год очень важен для моей Родины, это год восьмерки, а цифра восемь очень связана с моей страной - помимо столетия, которое в этом году отмечает Чехословацкая Республика, на цифру восемь заканчиваются даты многих важных юбилеев. На фестиваль пришло очень много людей. И я очень рад видеть такой интерес россиян к Чехии», - поприветствовал гостей фестиваля на официальном открытии чрезвычайный и полномочный посол Чешской Республики в Российской Федерации Витезслав Пивонька. А вскоре добавил, что в следующем году будет проведен второй Фестиваль Чехии в Москве. На два дня территория дизайн-завода «Флакон» стала настоящим уголком Чехии в столице России. Даже бывалые туристы и чешские гости делились впечатлениями, что они ощущают себя где-то в Праге, а вовсе не в Москве. Самыми популярными площадками фестиваля стали: выставка чешских напитков и Бехеровка-Бар. Работал фудкорт, где можно было попробовать самые любимые блюда чехов: брамбораки, колбасы и сардельки на гриле, чешские супы, гуляш, трдло, штрудель, калачи, кнедлики и многое другое. Интерес к чешской кухне был настолько велик, что к концу второго дня в некоторых ресторанах закончились вся еда и напитки. Особо полюбился гостям чешский трдельник – его ванильный аромат так и витал в воздухе. Он был настолько популярен, что в субботу даже после окончания фестиваля очередь за ним стояла почти до полуночи. Для тех, кто хотел не только попробовать чешскую кухню, но и научиться ее готовить, работала зона кулинарных мастер-классов от шеф-поваров известных чешских ресторанов, в числе которых был шеф-повар посольства Чехии Петр Коларжик. А свиной чешский шницель Петру помог приготовить сам посол Чешской Республики в РФ. На главной сцене фестиваля в течение двух дней выступали танцевальные и музыкальные коллективы из Чехии и России, исполняющие как фолк, так и современную музыку. Зрители тепло приняли специально приглашенных артистов из Чехии – популярный фольклорный ансамбль «Матник», признанный в Европе, а теперь и в Москве. Все дни гостей развлекали уличные артисты, музыканты, танцоры, шуты, флагоносцы и фокусники. Стоит отдельно упомянуть про средневековый театр - рыцарские театральные представления, игры, мастер-класс по бою с мечом – любой желающий мог померить на себе доспехи и сделать фото на память. Любовь с первого взгляда завоевали пражские крысарики – некоторые гости приезжали на фестиваль специально, чтобы посмотреть на них и узнать все о самой маленькой европейской породе собак. В субботу во «Флаконе» со своими питомцами собрался даже клуб любителей этой породы. Любовь и отзывчивость со стороны гостей не обошла и площадку благотворительного фонда «Душа бродяги» - один из питомцев приюта обрел долгожданный дом. Гости фестиваля смогли посетить чешский рынок, мастерские ремесленников, лекторий, школу чешского языка, организованную Чешским центром, а также посмотреть чешское кино, принять участие в тест-драйве автомобиля Skoda и сделать множество памятных фотографий с мотоциклом Yawa, а также настоящим средневековым конем на фоне пейзажей Моравии и в других красиво украшенных зонах фестиваля и дизайн-завода «Флакон». В зоне аэропорта Шереметьево каждый посетитель мог почувствовать себя пилотом в очень реалистичном авиатренажере, узнать все о рейсах в Чехию, а также принять участие в викторинах с подарками от компании. А в зоне курортов можно было в мельчайших подробностях ознакомиться с вариантами различного вида отдыха в стране, вплоть до лечебного, широкий спектр которых на мероприятии предлагал жителям столицы «Веди Тур Групп» – филиал крупной чешской туристической компании. В завершение праздника на сцене вручались призы участникам чемпионата по настольному хоккею и конкурса «Арт Чехия», победитель которого получил грант на обучение от бизнес-школы RMA. /TOURBUS.RU

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