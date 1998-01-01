Новости В Петербурге показали круизную новинку MSC Meraviglia, самый большой круизный лайнер в Европе, впервые зашел в пассажирский порт северной столицы

В конце прошлой недели в морском пассажирском порту северной столицы «Морской фасад» состоялась официальная церемония приема самого большого круизного судна, когда-либо заходившего в гавань северной столицы. Ведь один из новейших круизных лайнеров мира, 19-палубный MSC Meraviglia, способен принять на борт 5,7 тыс. пассажиров и еще 2,3 тыс. членов экипажа. «Чудо» (а именно так переводится с итальянского название лайнера) действительно производит впечатление: на фоне других круизных судов оно выглядит гигантом, поскольку не только его пассажировместимость, но и габариты (315 метров длины, 43 метра ширины и водоизмещение в более чем 167 тыс. т) вызывают уважение. И хотя самый большой и инновационный из построенных в Европе круизных лайнеров (его брат-близнец будет спущен на воду только в следующем году) в этом сезоне побывал в Петербурге всего пару раз, в 2019-м MSC Meraviglia обещает заходить в город на Неве регулярно, поскольку станет работать на популярном маршруте под названием «Музыка фьордов». Как сообщил во время церемонии встречи лайнера исполнительный директор MSC Cruises Анджело Капурро, «Россия продолжит оставаться в центре внимания нашего бизнеса». В 2017 году количество перевезенных MSC Cruises российских туристов увеличилось на 35% (по сравнению с 2016-м), в текущем году объемы подросли еще на 35%, в 2019-м компания рассчитывает привлечь еще на 20% больше клиентов из РФ. «В программе круизов по Северной Европе на 2019 год будут участвовать сразу четыре наших лайнера, а в числе главных приоритетов компании остается решение задач, ориентированных на удовлетворение потребностей российских путешественников». – заявил он. По его словам, именно с этой целью в команде новейшего лайнера уже появились русскоговорящие сотрудники, а меню в ресторанах, основанное на блюдах средиземноморской кухни, стало доступно на русском языке. При этом Анджело Капурро сообщил, что предстоящей зимой лайнер MSC Meraviglia будет задействован в круизах по Средиземному морю (в частности, на маршруте Генуя – Рим – Палермо – Ла Валлетта – Барселона – Марсель), а летом 2019-го вернется в северные моря. По его словам, аналогичный лайнер будет спущен на воду на судоверфи STX France в будущем году, а к 2022-му появятся еще 1-2 лайнера этого же проекта. Кроме того, топ-менеджер МSC не преминул напомнить, что в период до 2026 года компания реализует инвестиционную программу обновления флота стоимостью 10,5 млрд евро, благодаря которой будет спущено на воду 12 новых лайнеров, а число перевезенных туристов возрастет втрое до 5 млн человек. Что касается продаж, MSC Cruises намерена и дальше увеличивать объемы реализации туров на российском рынке при поддержке генерального представителя, туроператора PAC Group. Для чего, по словам их представителей, специально разработаны пакеты «круиз+авиа», которые позволяют предложить клиентам наиболее оптимальные условия. А новинка, показанная в Петербурге, обещает стать хитом продаж, поскольку предлагает туристам максимум комфорта и удовольствий. По оценке присутствовавших на презентации специалистов, новинка вполне может претендовать на популярность. «Это, несомненно, один из лучших круизных лайнеров, которые побывали в Петербурге, - констатируют эксперты. – Если учесть его весьма широкие возможности и политику в сфере продаж MSC Cruises, которая одна из немногих осуществляет посадку пассажиров в Петербурге, как этот лайнер, так и другие представляющие эту компанию в будущем сезоне наверняка снова будут востребованы российскими пассажирами». /TOURBUS.RU

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