|
|
туристический бизнес
для профессионалов
(495) 723-72-72
|
26 сентября
Горячие новости
Роспотребнадзор сообщил о вспышке чумы на Мадагаскаре/ Anex Tour cтавит чартеры в Канкун/ У авиакомпании iFly сменился второй гендиректор/ Россияне, застрявшие в аэропорту Туниса из-за поломки самолета, улетели домой
Роспотребнадзор сообщил о вспышке чумы на Мадагаскаре
«В восьми районах Мадагаскара была зафиксирована вспышка чумы. Из 16 заболевших четверых спасти не удалось», - сообщает Роспотребнадзор, ссылаясь на Министерство здравоохранения африканской страны.
Согласно официальным данным, в трех случаях из пяти была выявлена форма легочной чумы, в остальных двух – бубонная. Напомним, что сентябрь – апрель – пик распространения заболевания по стране. Также отмечается, что при возникновении вопросов можно обратиться на сайт ведомства.
В официальном сообщении, опубликованном на сайте, Роспотребнадзор просит россиян, планирующих поездки на Мадагаскар, помнить о правилах безопасности.
Инфекция легко передается человеку от контакта с больными животными, особенно грызунами, через укусы блох.
Anex Tour cтавит чартеры в Канкун
«Начиная с 23 октября Anex Tour запускает чартерные рейсы из Москвы в Мексику на курорт Канкун. Места на октябрь распроданы на 82%», - отмечает пресс-служба туроператора.
Прямые чартерные перелеты будут выполняться на крыльях авиакомпании AZUR Air на Boeing 777-300 ER, места будут доступны в салоне эконом- и бизнес-классов. Рейсы будут вылетать два раза в неделю, по вторникам и субботам. Полетная программа будет осуществляться до середины марта 2019 года.
Из аэропорта Канкуна путешественники смогут попасть на курорты Канкун, Плайя-дель-Кармен, Ривьера Майя, о. Исла-Мухерес и Косумель.
Напомним, россиянам для отдыха в Мексике нужна электронная виза, которую можно получить бесплатно, заполнив специальную онлайн-форму. Данная виза действительна в течение 180 дней.
У авиакомпании iFly сменился второй гендиректор
Чартерная авиакомпания iFly второй раз за квартал меняет генерального директора, сообщается в системе данных «СПАРК-Интерфакс».
Новым генеральным директором компании в сентябре был назначен Кирилл Романовский. Как сообщает «СПАРК», соответствующие изменения были внесены в ЕГРЮЛ 25 числа текущего месяца. Ранее компанию возглавлял Юрий Никифоров.
Напомним, что в 2016 году iFly была под руководством Евгения Филатова, который был взят под арест в июле 2016 г. по обвинению во взяточничестве в особо крупном размере.
Россияне, застрявшие в аэропорту Туниса из-за поломки самолета, улетели домой
Российские пассажиры самолета авиакомпании Nordwind, застрявшего по техническим неполадкам в аэропорту Джерба, были отправлены в Россию на борту резервных лайнеров, - сообщает АТОР.
«25 сентября Boeing 777 авиакомпании Nordwind, который должен был выполнить рейс N4 7650 Джерба — Москва, из-за технических неполадок не смог вылететь в Россию в 17.30 местного времени. На рейсе должны были лететь 440 пассажиров – туристов PEGAS Touristik. За пассажирами были оперативно высланы два резервных борта – Boeing 767 300 авиакомпании Pegasfly («Икар») и Airbus A321 авиакомпании Nordwind», - говорится в заявлении Ассоциации туроператоров России.
Как сообщается далее, первый резервный борт забрал 288 пассажиров в 3.58 утра по местному времени 26 сентября, к настоящему моменту все россияне благополучно приземлились в аэропорту г. Жуковский.
Второе судно на 220 кресел перевезло оставшихся туристов из аэропорта Туниса в районе семи утра по местному времени и приземлился в московском Шереметьево в 13.50.
По словам представителя пресс-службы Ростуризма, согласно информации, полученной от туроператора, в отношении пассажиров соблюли все правила, установленные регламентом при задержке вылета. Всем путешественникам предложили проживание, питание и воду на время задержки вылета самолета.
/TOURBUS.RU
Теги:
Добавить комментарий
|
Поиск по новостям
Подписка
|
© 1998 — 2018 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
|
(495) 723-72-72