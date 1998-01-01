Новости Горячие новости Роспотребнадзор сообщил о вспышке чумы на Мадагаскаре/ Anex Tour cтавит чартеры в Канкун/ У авиакомпании iFly сменился второй гендиректор/ Россияне, застрявшие в аэропорту Туниса из-за поломки самолета, улетели домой

Роспотребнадзор сообщил о вспышке чумы на Мадагаскаре

«В восьми районах Мадагаскара была зафиксирована вспышка чумы. Из 16 заболевших четверых спасти не удалось», - сообщает Роспотребнадзор, ссылаясь на Министерство здравоохранения африканской страны. Согласно официальным данным, в трех случаях из пяти была выявлена форма легочной чумы, в остальных двух – бубонная. Напомним, что сентябрь – апрель – пик распространения заболевания по стране. Также отмечается, что при возникновении вопросов можно обратиться на сайт ведомства. В официальном сообщении, опубликованном на сайте, Роспотребнадзор просит россиян, планирующих поездки на Мадагаскар, помнить о правилах безопасности. Инфекция легко передается человеку от контакта с больными животными, особенно грызунами, через укусы блох. Anex Tour cтавит чартеры в Канкун «Начиная с 23 октября Anex Tour запускает чартерные рейсы из Москвы в Мексику на курорт Канкун. Места на октябрь распроданы на 82%», - отмечает пресс-служба туроператора. Прямые чартерные перелеты будут выполняться на крыльях авиакомпании AZUR Air на Boeing 777-300 ER, места будут доступны в салоне эконом- и бизнес-классов. Рейсы будут вылетать два раза в неделю, по вторникам и субботам. Полетная программа будет осуществляться до середины марта 2019 года. Из аэропорта Канкуна путешественники смогут попасть на курорты Канкун, Плайя-дель-Кармен, Ривьера Майя, о. Исла-Мухерес и Косумель. Напомним, россиянам для отдыха в Мексике нужна электронная виза, которую можно получить бесплатно, заполнив специальную онлайн-форму. Данная виза действительна в течение 180 дней. У авиакомпании iFly сменился второй гендиректор Чартерная авиакомпания iFly второй раз за квартал меняет генерального директора, сообщается в системе данных «СПАРК-Интерфакс». Новым генеральным директором компании в сентябре был назначен Кирилл Романовский. Как сообщает «СПАРК», соответствующие изменения были внесены в ЕГРЮЛ 25 числа текущего месяца. Ранее компанию возглавлял Юрий Никифоров. Напомним, что в 2016 году iFly была под руководством Евгения Филатова, который был взят под арест в июле 2016 г. по обвинению во взяточничестве в особо крупном размере. Россияне, застрявшие в аэропорту Туниса из-за поломки самолета, улетели домой Российские пассажиры самолета авиакомпании Nordwind, застрявшего по техническим неполадкам в аэропорту Джерба, были отправлены в Россию на борту резервных лайнеров, - сообщает АТОР. «25 сентября Boeing 777 авиакомпании Nordwind, который должен был выполнить рейс N4 7650 Джерба — Москва, из-за технических неполадок не смог вылететь в Россию в 17.30 местного времени. На рейсе должны были лететь 440 пассажиров – туристов PEGAS Touristik. За пассажирами были оперативно высланы два резервных борта – Boeing 767 300 авиакомпании Pegasfly («Икар») и Airbus A321 авиакомпании Nordwind», - говорится в заявлении Ассоциации туроператоров России. Как сообщается далее, первый резервный борт забрал 288 пассажиров в 3.58 утра по местному времени 26 сентября, к настоящему моменту все россияне благополучно приземлились в аэропорту г. Жуковский. Второе судно на 220 кресел перевезло оставшихся туристов из аэропорта Туниса в районе семи утра по местному времени и приземлился в московском Шереметьево в 13.50. По словам представителя пресс-службы Ростуризма, согласно информации, полученной от туроператора, в отношении пассажиров соблюли все правила, установленные регламентом при задержке вылета. Всем путешественникам предложили проживание, питание и воду на время задержки вылета самолета. /TOURBUS.RU

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