В самом центре Москвы в 2021 году будет открыт первый отель Mandarin Oriental

Mandarin Oriental Hotel Group анонсировал открытие отеля и резиденции на Софийской набережной

«Mandarin Oriental Hotel Group подписала контракт на управление новым отелем и резиденциями в Москве. Открытие запланировано на 2021 год», - сообщает пресс-служба группы.

Отель "Mandarin Oriental, Москва" появится в сердце российской столицы – на Софийской набережной, прямо напротив Кремля. Отсюда – рукой подать как до делового центра города, так и до всех основных достопримечательностей, что, безусловно, делает отель идеальным местом проживания для путешественников.

Гостинично-жилой комплекс будет состоять из 65 отельных номеров разных категорий, а также 137 резиденций под управлением группы Mandarin Oriental. Кроме того, на территории комплекса откроются два ресторана, лаунж-бар, SPA- и велнес-центры с 25-метровым крытым плавательным бассейном, а также флагманские магазины мировых модных брендов.

Как отмечает пресс-служба, проект "Mandarin Oriental, Москва" предложит уникальный на настоящий момент для русского рынка формат – жилые резиденции под управлением гостиничного бренда.

Девелопером гостинично-жилого комплекса является один из крупнейших игроков на рынке недвижимости, компания Capital Group. Проект разрабатывает архитектурное бюро Sergey Skuratov Architects, а за дизайн интерьеров отвечает дизайнерское бюро Pierre-Yves Rochon Studio.

«Мы очень рады, что Mandarin Oriental появится в столице России. Тем более, что расположение на набережной Москвы-реки, подобранное для отеля, как нельзя лучше подходит легендарному бренду, – сказал Джеймс Райли, генеральный директор группы отелей Mandarin Oriental. – Мы с нетерпением ждем, когда гостинично-жилой комплекс распахнет свои двери, предоставляя высочайший уровень обслуживания, которым славится наш бренд, как гостям отеля, так и владельцам роскошных резиденций в Москве».





Со своей стороны, Павел Тё, председатель совета директоров Capital Group, отметил: «Сеть отелей Mandarin Oriental Hotel Group – это неотъемлемый атрибут крупнейших городов мира. Это знак качества, который подтверждает роскошь и безупречность сервиса для самых требовательных и амбициозных людей. Благодаря партнерству стало возможным создать в Москве первый и единственный проект напротив Кремля с видом на Москву-реку, сочетающий в себе историческую архитектуру и бескомпромиссно высокий уровень услуг. Это изменит стандарты проживания класса люкс и поднимет их на новый уровень, которого еще не было в России».