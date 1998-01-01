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26 сентября
В самом центре Москвы в 2021 году будет открыт первый отель Mandarin Oriental
Mandarin Oriental Hotel Group анонсировал открытие отеля и резиденции на Софийской набережной
«Mandarin Oriental Hotel Group подписала контракт на управление новым отелем и резиденциями в Москве. Открытие запланировано на 2021 год», - сообщает пресс-служба группы.
Отель "Mandarin Oriental, Москва" появится в сердце российской столицы – на Софийской набережной, прямо напротив Кремля. Отсюда – рукой подать как до делового центра города, так и до всех основных достопримечательностей, что, безусловно, делает отель идеальным местом проживания для путешественников.
Гостинично-жилой комплекс будет состоять из 65 отельных номеров разных категорий, а также 137 резиденций под управлением группы Mandarin Oriental. Кроме того, на территории комплекса откроются два ресторана, лаунж-бар, SPA- и велнес-центры с 25-метровым крытым плавательным бассейном, а также флагманские магазины мировых модных брендов.
Как отмечает пресс-служба, проект "Mandarin Oriental, Москва" предложит уникальный на настоящий момент для русского рынка формат – жилые резиденции под управлением гостиничного бренда.
Девелопером гостинично-жилого комплекса является один из крупнейших игроков на рынке недвижимости, компания Capital Group. Проект разрабатывает архитектурное бюро Sergey Skuratov Architects, а за дизайн интерьеров отвечает дизайнерское бюро Pierre-Yves Rochon Studio.
«Мы очень рады, что Mandarin Oriental появится в столице России. Тем более, что расположение на набережной Москвы-реки, подобранное для отеля, как нельзя лучше подходит легендарному бренду, – сказал Джеймс Райли, генеральный директор группы отелей Mandarin Oriental. – Мы с нетерпением ждем, когда гостинично-жилой комплекс распахнет свои двери, предоставляя высочайший уровень обслуживания, которым славится наш бренд, как гостям отеля, так и владельцам роскошных резиденций в Москве».
Со своей стороны, Павел Тё, председатель совета директоров Capital Group, отметил: «Сеть отелей Mandarin Oriental Hotel Group – это неотъемлемый атрибут крупнейших городов мира. Это знак качества, который подтверждает роскошь и безупречность сервиса для самых требовательных и амбициозных людей. Благодаря партнерству стало возможным создать в Москве первый и единственный проект напротив Кремля с видом на Москву-реку, сочетающий в себе историческую архитектуру и бескомпромиссно высокий уровень услуг. Это изменит стандарты проживания класса люкс и поднимет их на новый уровень, которого еще не было в России».
Напомним, Capital Group – одна из крупнейших российских девелоперских компаний, на протяжении 25 лет специализируется на строительстве знаковых объектов Москвы – многофункциональных комплексов, жилой и коммерческой недвижимости. В портфеле компании – 7,8 млн кв. м реализованных, строящихся и проектируемых объектов.
Также отметим, что группа отелей Mandarin Oriental в настоящий момент владеет и управляет 32 отелями и восемью резиденциями в 21 стране мира. Отельная группа Mandarin Oriental является членом Jardine Matheson Group.
/TOURBUS.RU
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