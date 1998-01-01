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26 сентября
Сбербанк сообщил, где этим летом россияне тратили деньги
В исследовании банка содержится информация, в каких странах на летнем отдыхе наши туристы тратили больше всего денег
Летом 2018 г. граждане страны потратили на зарубежные поездки 141,23 млрд руб. (без учета авиабилетов). Из них 34,7 млрд руб. пришлось на снятие наличных, сообщается в исследовании Сбербанка.
Из безналичных расходов (106,5 млрд руб.) почти половина ушла на проживание. Самый крупный чек за гостиницу составил 8,1 млн руб. и был оплачен в Индонезии, на острове Мойо.
Средние траты туриста, расплачивавшегося картой, составили 67 тыс. руб. ($1046,82) за поездку, сюда входит оценка расходов на отели, но стоимость авиаперелетов не включена.
При этом объем расходов в денежном выражении в Турции и Италии практически одинаков — 8,5 млрд руб. Самый высокий уровень расходов на человека отмечен во Французской Полинезии и Монако — 168,8 и 124,1 тыс. руб., а самый низкий — в Гондурасе, где расходовали менее 5 тыс. руб.
Оставшаяся сумма потрачена главным образом в магазинах одежды (14,3%), супермаркетах (6,2%) и ресторанах (5,8%). Максимальная покупка с использованием карты Сбербанка на 7,3 млн руб. была сделана в торговом центре на Гавайях (США). Самый дорогой ужин, оплаченный клиентом Сбербанка, состоялся этим летом во Франции. Счет составил 3,1 млн руб.
Больше всего средств клиенты Сбербанка потратили в Италии (8,55 млрд руб.) и Турции (8,4 млрд руб.). На третьем месте — Испания с показателем 6,75 млрд руб.
Самые высокие средние расходы — у туристов во Французской Полинезии. Сверх расходов на перелет и гостиницы каждый оставил здесь в среднем 168 тыс. руб. Самый низкий "средний" чек — в Гондурасе: он составляет 4,970 тыс. руб. Любопытно, что прошедшим летом это государство посетили 32 клиента Сбербанка — достаточно много для этого необычного маршрута.
Наиболее дорогие поездки в расчете на человека совершают жители Сахалинской области, Камчатского края и Приморья. Их средние расходы за границей этим летом превысили 50 тыс. руб.
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