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Юридическая фирма "Байбородин и партнеры" помогла турагентству отклонить иск туриста "Натали Турс"

Пострадавший турист "Натали Турс" решил взыскать компенсацию с агентства, реализовавшего тур

На этой неделе Бабушкинский районный суд Москвы рассматривал иск пострадавшего туриста к юрлицу «Натали Турс» - «Панорама Тур» вместе с иском к реализовавшему тур агентству.

Суд полностью удовлетворил требования пострадавшей стороны за счет «Натали Турс», а также взыскал с туроператора сумму агентской комиссии.

Александр Байбородин, владелец юридической компании «Юристы для Турбизнеса. Байбородин и партнеры», комментируя данное решение, заявил, что «данный прецедент очень важен для рынка, поскольку вся ответственность была возложена именно на «Натали Турс», а не агентство, реализовавшее продукт».

Как далее пояснил г-н Байбородин, решение суда полностью соответствует п. 50 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 №17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей».

Это решение суда очень важно, поскольку оно еще раз подтверждает, что туристы не могут игнорировать положение закона и требовать от агентов деньги за некачественную услугу, предоставленную туроператором.

Также важно, что суд обязал «Натали Турс» выплатить агентское вознаграждение, тем самым освободив агентство от его возврата.

«Здесь решение суда согласуется с п. 48 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 N 17 "О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей», - заключил г-н Байбородин.

«В случае возникновения споров о предоставлении услуг посредниками уплачиваемое им потребителями комиссионное вознаграждение, исходя из вышеназванных статей и статьи 15 ГК РФ, может рассматриваться как убыток потребителя, отнесенный на основного исполнителя (изготовителя, продавца, уполномоченную организацию или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера)», - сказано в тексте документа.

В заключение Александр Байбородин отметил, что данное дело является показательным, ведь суд официально признал, что агентство, честно выполнившее свои посреднические обязательства, имеет полное право, несмотря на всю сложность ситуации, сохранить свое вознаграждение.

/TOURBUS.RU