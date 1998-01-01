Новости Проверять на границе станут строже На границе России, Финляндии и Эстонии будет усилен пограничный контроль

Пограничное управление ФСБ России по Петербургу и Ленинградской области предупредило об усилении контроля при выезде из России в Финляндию и Эстонию из-за участившихся попыток незаконного перехода госграницы. Однако специалисты уверены: выездного турпотока россиян в эти страны это никак не коснется. Поводом для усиления контроля стали многочисленные факты попыток пересечь границу, предпринимаемые со стороны граждан третьих стран: начавшиеся еще во время ЧМ-2018, они продолжаются до сих пор. В частности, на днях 17 граждан Ирака, среди которых были и дети в возрасте от пяти до пятнадцати лет, попытались пересечь российско-финскую границу с помощью таксистов-нелегалов, но уехать дальше российской погранзоны им так и не удалось. При этом туристический трафик как на российско-финской, так и на российско-эстонской границах остается достаточно стабильным и даже демонстрирует тенденции к росту. В частности, в 2017 году количество переходов через границу из России на девяти финских контрольно-пропускных пунктах составило в общей сложности около 9 млн, увеличившись в годовом исчислении (по сравнению с 2016-м) на 3%. При этом трансграничный трафик между Россией и Финляндией все еще остается гораздо ниже уровня 2013 года, когда было зафиксировано более 12 млн переходов. А вот въезд гостей из Финляндии, Эстонии и других стран ЕС может начительно сократиться. Дело в том, что с 4 сентября 2018 года в РФ вступил в силу закон о таможенном регулировании, согласно которому «временный ввоз транспортного средства для личного пользования, зарегистрированного в иностранном государстве и принадлежащего на праве собственности физическому или юридическому лицу, в собственности которого уже находятся транспортные средства для личного пользования, ранее ввезенные на территорию РФ и находящиеся под таможенным контролем, возможен только после обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин». В результате водители, управляющие лизинговыми автомобилями и транспортными средствами, которые по кредитному договору являются собственностью банка, должны заплатить российской таможне залог, эквивалентный сумме растаможки автомобиля. И речь идет о суммах, эквивалентных 10 тыс. евро… В результате сначала с финской, к примеру, стороны, резко выросли очереди, а затем граница опустела: многие финны решили повременить с поездкой в Россию.



Что касается россиян, то им грозит разве что более длительное стояние в очередях на границе, связанное и с более тщательным досмотром машин, и с проверкой документов. Однако анализ ситуации на границе с Финляндией на утро 25 сентября показывает, что никаких существенных затруднений с пересечением российско-финской границы в сторону Финляндии нет: автобусы с туристами, к примеру, тратят на это в целом от 20 минут (в Светогорске) до часа (в Брусничном и Торфяновке). А в обратном направлении утром вообще пусто. Примерно то же самое происходит и на МАПП на российско-эстонской границе.



«Объем поток туристов на российско-финской и российско-эстонской границах, в основном, зависит не от формальностей, а от курса валюты, - считает Маргарита Делицой, менеджер компании «Путешествуем вместе». – Как только рубль укрепляется, желающих отправиться в Финляндию или Эстонию становится больше, а когда он падает – меньше. Вместе с тем число выезжающих в эти соседние страны россиян все время довольно велико, поскольку многие из них получают соответствующие шенгенские визы и считают необходимым их «откатать». \TOURBUS.RU

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