Новости Горячие новости В Госдуме предложили обязать туроператоров подтверждать клиентам оплату отелей/ Рубль укрепился к доллару и евро из-за дорожающей нефти/ Британец две недели жил в аэропорту Пулково

В Госдуме предложили обязать туроператоров подтверждать клиентам оплату отелей Госдума внесла предложение обязать всех туроператоров предоставлять своим клиентам подтверждение об оплате отелей. РСТ эту инициативу не поддержал. Текст законопроекта находится в электронной базе данных Госдумы, его инициаторами выступили депутаты «Единой России» - Андрей Палкин и Иван Белеков. В пояснительной записке к документу авторы указали, что туроператорам в обязательном порядке нужно выдавать клиентам документ, подтверждающий оплату проживания в отеле не позднее чем через сутки с момента приобретения тура. При несоблюдении данного требования турист будет вправе требовать полный возврат денег за размещение плюс штраф в размере 10% от суммы. Также подчеркивается, что туроператор обязан выполнить все требования в течение одного дня. Как сообщил «Интерфаксу» вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин, данная инициатива не нашла поддержки ни у Министерства культуры, ни у Совета Федерации. «Мы не поддерживаем поправку, поскольку она противоречит деловому обороту в отношениях между клиентами и туроператорами», — заключил эксперт. Рубль укрепился к доллару и евро из-за дорожающей нефти Утро вторника началось со снижения стоимости доллара США и евро по отношению к рублю на московской бирже, сообщает «Интерфакс». По итогам первой минуты торгов курс доллара составил 65,71 руб., евро снизился до 77,22 руб. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) опустилась на 13,51 копейки к уровню закрытия понедельника, до 70,89 руб. По словам экспертов «Интерфакс-ЦЭА», рубль начал укреплять свои позиции по отношению к доллару и евро в начале вторника из-за продолжающегося роста цен на нефть и пиковых выплат в рамках налогового периода сентября. По оценке Reuters, во вторник, 25 сентября, в бюджет должно быть перечислено порядка 1 трлн рублей по НДС, акцизам и НДПИ. Все внимание рынка сейчас сосредоточено на двухдневном заседании Федеральной резервной системы (ФРС), начавшемся сегодня. Ожидается, что по его итогам регулятор повысит процентные ставки восьмой раз с конца 2015 года. По мнению большинства аналитиков и игроков рынка, впереди нас ждет повышение процентных ставок по итогам встречи руководства ЦБ на 25 базисных пунктов, запланированной в сентябре. Исходя из фьючерсов на размер ставки, трейдеры оценивают вероятность ее подъема в 92%. Британец две недели жил в аэропорту Пулково Из-за просроченного вида на жительство, британец, женатый на россиянке, был вынужден две недели провести в аэропорту Пулково. В прошлый понедельник сотрудник отдела регистрации иностранных граждан на пунктах пропуска (ОРИГПП) в Пулково составил административный протокол на имя С. Бирда о нарушении правил пребывания в РФ. Материалы были переданы на рассмотрение в Московский районный суд Санкт-Петербурга. Представители пресс-службы районного суда выступили со следующим заявлением: «В судебном заседании С. Бирд полностью признал вину в совершении административного правонарушения. Он просил учесть, что он не желает покидать РФ, поскольку на территории страны имеет жену и несовершеннолетнего ребенка, являющихся гражданами РФ, и хотел бы поддерживать со своим ребенком отношения и участвовать в его воспитании». Принимая решение по данному делу, судья Елена Соколова приняла во внимание то, что г-н Бирд находится в браке с гражданкой Российской Федерации и имеет восьмилетнего сына. «Согласно статье 8 Конвенции о защите прав человека и основных свобод (г. Рим, 4 ноября 1950 г.), вмешательство со стороны публичных властей в осуществление прав на уважение личной и семейной жизни не допускается, за исключением определенных законом случаев. ЕСПЧ неоднократно отмечал, что, хотя право иностранца на въезд или проживание в какой-либо стране как таковое Конвенцией о защите прав человека и основных свобод не гарантируется, высылка лица из страны, в которой проживают близкие члены его семьи, может нарушать право на уважение семейной жизни, гарантированное пунктом 1 статьи 8 Конвенции. При этом нарушенными в большей степени могут оказаться права и интересы не только самого выдворенного, но также и членов его семьи», - сказано в постановлении суда. Таким образом, по итогам рассмотрения дела было вынесено решение оштрафовать С. Бирда на пять тысяч рублей без выдворения. /TOURBUS.RU

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