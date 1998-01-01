Новости Сервис «БилетыДешево.ру» должен был помочь туристам сэкономить, а ввел в убытки Эксперты комментируют ситуацию, сложившуюся вокруг сервиса «БилетыДешево.ру»

Сервис «БилетыДешево.ру», который вот уже два года числится в платном реестре «Турпомощи», стал причиной миллионных убытков своих клиентов, сообщает АТОР. На прошлой неделе в эфире телеканала «Москва24» в рубрике «Московский патруль» был показан репортаж о сервисе «БилетыДешево.ру», который, согласно данным, указанным на официальном сайте, работает на рынке с 2014 года и является №1 по продаже чартерных авиабилетов на российском рынке. Также на сайте указано, что сервис предоставляет билеты по следующим направлениям: Болгария (Бургас), Черногория (Тиват), Греция (Салоники), Турция (Анталья), Таиланд (Пхукет), Индия (Гоа), Россия (Сочи, Симферополь) и проч. Вылеты осуществлялись из Москвы и регионов. Более сотни его клиентов не смогли улететь на отдых или вернуться домой. Как сообщалось, часть путешественников просто не нашла себя в списках подтвержденных пассажиров авиакомпании, остальные узнали обо всем в аэропорту, т.к. они просто не смогли обменять электронные билеты на посадочные талоны. Офис «БилетыДешево.ру», расположенный по адресу: Армянский переулок, 9, стр. 1, офис 310-1, как сообщил телеканал «Москва24», был в спешке оставлен сотрудниками компании. В связи со сложившейся ситуацией пострадавшие стали массово обращаться за помощью в правоохранительные органы. По данным АТОР, исчезнувшая с радаров компания называла себя турагентством и являлась онлайн-перепродавцом чартерных билетов. Интересно отметить, что «БилетыДешево.ру», скорее всего, перепродавали билеты по нескольку раз, также они реализовывали билеты от компании «Турово».

Оперировало сервисом юрлицо ООО «Лучшиетуры.Оффлайн», зарегистрированное инспекцией ФНС России по Москве 21 сентября 2016 года. ООО «Лучшиетуры.Оффлайн» с ИНН 9701050020 обладает уставным капиталом в размере 10 тыс. рублей. Учредителем компании и по совместительству генеральным директором является Камышников Константин Александрович. АТОР отмечает, что г-н Камышников также является учредителем трех других компаний, в том числе «БилетыДешево.ру», зарегистрированной по адресу массовой регистрации (грубо говоря, его нет). Необходимо отметить, что генеральным директором «БилетыДешево.ру» указан Дегтярев Александр Викторович, который также руководит еще пятьюдесятью четырьмя компаниями. Однако на официальном сайте компании в разделе «Лицензии и проч.» указано только одно юрлицо «Лучшиетуры.Оффлайн». Начиная с прошлого воскресенья 23 сентября работа сайта была приостановлена, в частности перестала работать форма подбора авиаперелетов. Комментируя сложившуюся ситуацию, Дмитрий Горин, член президиума АТОР и генеральный директор холдинга «Випсервис», заявил, что сервис «БилетыДешево.ру» реализовывало не электронные билеты и не маршрутные квитанции, а т.н. «электронные авиационные ваучеры», которые подлежат обмену на настоящие авиабилеты непосредственно в день вылета. «Сервис «БилетыДешево.ру» никогда не являлся туроператором и не реализовывал авиабилеты в рамках турпакетов. Билеты у него приобретались самостоятельными туристами, которые покупали услуги перевозки и размещения отдельно, через интернет. На них, согласно закону, не распространяются те меры поддержки, которые могли бы быть использованы, будь они клиентами туроператоров. В нынешнем случае, когда компания, судя по всему, просто скрылась с собранными деньгами, у ее клиентов есть только один путь – обращаться в правоохранительные органы», - заключил Дмитрий Горин. /TOURBUS.RU

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