Новости Первый фестиваль Сингапура в Москве прошел на "Флаконе" 15 и 16 сентября дизайн-завод «Флакон» превратился в Сингапур – одно из самых завораживающих мест мира с уникальной атмосферой

Прошедший фестиваль был посвящен многогранной жизни этой удивительной страны, представив аутентичные кулинарные шедевры и произведения искусства современных сингапурских художников на выставке Atypical Singapore. Сингапур предстал перед многими гостями фестиваля с совершенно новой, ранее неизведанной стороны. За два дня фестиваля «Флакон» посетили около 23 тысяч человек. Тысячи москвичей и гостей столицы присутствовали на официальной церемонии открытия фестиваля, состоявшейся на главной сцене дизайн-завода «Флакон», в солнечную субботу 15-го сентября. Фестиваль начался с приветственных речей г-жи Лим Кхенг Хуа, посла республики Сингапур в Российской Федерации, и Сергея Черемина, министра правительства Москвы, руководителя Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы. На протяжении всего фестиваля музыка сингапурских исполнителей задавала отличное настроение. Звуки современных и традиционных музыкальных произведений привлекали гостей к главной сцене, знакомя их с эстрадой Сингапура. Первой выступила зажигательная акапелла-группа MiCapella, исполнившая мировые хиты в собственном стиле. Затем гости перенеслись в умиротворяющий мир мелодичных песен ART De Trio, ансамбля этнической музыки, сочетающего традиционные китайские, малайские и индийские инструменты и превращающего музыку в воплощение гармонии и спокойствия. Долгожданным сюрпризом для гостей фестиваля стали сеты популярного сингапурского диджея – KoFlow, который выступал с такими исполнителями, как Мэрайя Кэри и Канье Уэст и специально приехал в Москву, чтобы зажечь танцпол на "Флаконе". Среди других активностей, которые проводились в течение двух дней на главной сцене, был показ перанаканской моды, танцевальные выступления, викторины и розыгрыши призов, главными из которых стали поездки в Сингапур, а также специальный приз от компании Nikon. Еда на фестивале Сингапура заслуживает особого внимания. Восхитительный аромат блюд местной кухни чувствовался повсюду и едва ли оставил кого-то из присутствующих равнодушным. Пропустить этот праздник живота было поистине непростительно. Наверное, самая длинная очередь выстроилась перед стойкой Hawker Chan – единственного в мире стритфуда, отмеченного звездой Мишлен, где гости могли попробовать тот самый рис с курицей от знаменитого шефа Чана. Фестиваль стал настоящим раем для сладкоежек – они по достоинству оценили традиционные сингапурские десерты, которые не так просто отыскать в других странах мира. На фестивале можно было найти местные сладости на любой вкус: от рисовых пирогов Putu Piring, приготовленных по старинному рецепту, до таких деликатесов, как традиционный снек из карамелизированного вяленого мяса под названием bakkwa, а также перанаканские десерты ondeh-ondeh с начинкой из пальмового крема. Звучит невероятно, не правда ли? Гостям было предложено не только продегустировать необычные лакомства, но и попробовать себя в приготовлении некоторых из них. На кулинарных мастер-классах у посетителей была уникальная возможность украсить бисквитные батончики Batikroll, используя особую технику, благодаря которой батончики становятся невероятно яркими и красочными – превращаясь в настоящую мечту для любителей Инстаграма. Также гости научились готовить Ang Koo Kueh, популярный десерт из клейкого риса и кокоса с пряной креветочной начинкой. Московские рестораны азиатской кухни Asia Hall and Darbars также представили свои блюда на фестивале. Организаторы мастер-классов не ограничились кулинарной тематикой. Представители дизайнерской студии Roger&Sons научили посетителей создавать важнейший атрибут азиатской трапезы – палочки для еды. Любители рукоделия смогли обучиться традиционной для декора Сингапура перанаканской вышивке бисером. Кроме того, гостям было предложено принять участие в уроках китайской живописи и каллиграфии, а также английского языка. Образовательный формат был представлен на фестивале многочисленными выставками, лекциями и кинопоказами. На фотовыставках фестиваля можно было полюбоваться видами Сингапура, а любителям современной живописи предлагалось ознакомиться с работами сингапурских художников: Аманды Тан, Даниэля Юй, Юджина Соха, Мухаммада Изди, АнДжи Шон, Speak Cryptic и Джеральда Леоу. Современные технологии позволили гостям увидеть «ожившие» картины, сфотографировав на смартфон специальный штрихкод, и тем самым открыть для себя удивительный мир высокотехнологичного искусства. В уютном кинолаунже гости смогли узнать о самых интересных местах, обязательных к посещению в Сингапуре, в том числе посмотрев фильм телеканала «Моя Планета» «Сингапур: в бананово-лимонном». Любители спорта были в восторге от возможности увидеть прямую трансляцию гонок «Формулы-1», которые проходили в Сингапуре в эти дни. /TOURBUS.RU

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