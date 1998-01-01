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25 сентября
Российский турпоток в Израиль немного снизился

Эксперты рассказали о причинах временного спада туристического потока из России в Израиль


«За прошлую неделю турпоток из России в Израиль снизился на 23%, несмотря на то что по итогам лета было отмечено увеличение на 59%», - сообщают представители пресс-службы интернет-портала Biletix.

 

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года продажи авиабилетов в Израиль снизились на 11%.

69% вылетов в Израиль из России пришлись на Москву, 6% - на Санкт-Петербург, 4% - Екатеринбург, 3% - Ростов-на-Дону, 2% - Казань и пр. Самые популярные направления вылета из Израиля в Россию – Москва, Санкт-Петербург, Минеральные Воды, Симферополь и Сочи.

 

В рейтинге самых популярных зарубежных стран у российских туристов Израиль поднялся с 20-й на 13-ю позицию. Средний чек на авиабилеты туда-обратно в Тель-Авив также вырос с 18 970 до 22 748 рублей.

 

Причинами спада  в числе прочих эксперты рынка называют валютные качели, не исключают они и вероятность того, что на спад повлияло увеличение отказов в визе россиянам.

 

Напомним, на прошлой неделе российские дипломаты сообщили, что ими было зафиксировано значительное увеличение числа отказов в получении израильской визы гражданам России.

 

Анна Филатовская, директор по рекламе и PR компании ICS Travel Group, комментируя это предположение, заявила: «Обычно туристы, которым отказывают в визе, уже имеют определенную историю отношений с властями Израиля, результатом которой и является отказ во въезде в страну. Очень часто мы сталкиваемся со случаями, когда туристы меняют паспорт или несколько букв в написании фамилии или имени и снова пытаются въехать в Израиль с целью получения работы».

 

Со своей стороны,  российский консультант-представитель израильской туркомпании Israel2Go Олег Драгунский в беседе с нашим корреспондентом отметил: «Сейчас в Израиле идет череда еврейских религиозных праздников. Недавно отмечались Рош-ха-Шана (еврейский Новый Год) и Йом-Киппур (Судный день), в это воскресенье после захода солнца начался Суккот, который будет длиться до 31 сентября. В это время отельеры могут поднять цены на проживание примерно в 2-2,5 раза. Плюс не стоит забывать и об экономической ситуации в России. С постоянными перепадами курса валют многие просто предпочитают затаиться».

/TOURBUS.RU


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